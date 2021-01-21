无限极（中国）有限公司行政总裁黄健龙：继续深耕“健康养生”主赛道

2020年，对于保健食品行业来说，是极不平凡的一年。新冠肺炎疫情的突发，使得消费者意识到健康的重要性，通过保健食品、锻炼、合理作息饮食等方式提高免疫力已经深入人心，保健食品行业迎来发展新机遇，但同时行业也面临着痛点和挑战。过去的一年，保健食品行业受到疫情影响有多大？如何克服困难抓住发展机遇？保健食品行业未来走势如何？

无限极（中国）有限公司行政总裁黄健龙在接受媒体采访时，总结了2020年保健食品行业的发展。

黄健龙表示，2020年是保健食品行业价值重新被发现的一年。首先，经历过疫情的洗礼，2020年保健食品市场的发展更加健康、规范和有序，让很多消费者对这个行业更加刮目相看，保健食品领域的企业、品牌和从业人员价值及形象被重新发现。其次，因为疫情，人们越来越认识到自己才是自身健康的第一责任人，免疫、养生、预防、保健的意识日益提升，保健食品产品的作用和价值被重新发现。再次，2020年整个保健食品行业发挥出了巨大的生机与活力，很多资本和技术也纷纷流向了这个领域，整个行业的发展趋势、空间和潜力也被重新发现。可以预见，随着保健食品行业的价值被越来越多的人看见、被越来越多的人认可，在新的一年这样的良好势头会持续下去，保健食品行业未来可期。

被问及2021年的企业目标，以及与去年相比是否会有方向调整时，黄健龙提出，2020年初，无限极发布了公司的第五个五年发展计划，经过这一年来疫情检验，我们更加坚定地认为方向是对的。所以不会有大的调整，而是会更加坚持和深化。主要体现在以下几个方面。

一是继续深耕“健康养生”主赛道。在2020年无限极“五五规划”的开局之年，针对行业的细分态势，我们首次明确提出定位“健康养生”主赛道。疫情之后，健康养生的消费趋势愈加明显，所以2021年，我们也会继续深耕这个主赛道，坚持致力于传承和弘扬中华优秀养生文化，并充分运用现代科技守正创新，并且我们将不仅仅局限在保健品，而是要创造性地提供“产品+服务”结合的健康养生方案。

二是持续推进线上线下融合发展。疫情加速了消费习惯的转变，越来越多的人选择在线上购买健康产品，全渠道、或者说线上线下融合，成为企业的必选项。如果说2020年我们更多的是在线上进行基础设施的建设，那么2021年，我们要真正发挥原有的7000多家线下专卖店的优势和价值，推行线上线下“比翼齐飞”的双平台发展战略，进一步推动线上线下的深度融合，让数字化进一步赋能我们的经销商队伍。

三是坚持科技创新，走高质量发展之路。产品是一家企业的生命线，产品的品质和功效是我们永远的追求。随着双循环新格局的形成，人们的消费需求会不断升级，对产品也提出了更高的要求。所以我们将围绕健康养生，进一步发展自主科研，以及与国内外权威科研机构合作，坚持在如免疫调节、延缓衰老、肌骨健康等关键需求领域进行投入和研究，并加快产品的敏捷迭代，促进科研成果的转化。另外还会应不同人群的需求，不断丰富我们的产品构成和产品形态，推出更多的精品，走高质量发展之路。

最后，在谈到新的一年里，是否有自己的目标时，黄健龙表示，我自己2021年最大的目标还是围绕着健康。一方面，我要继续做好自身健康的第一责任人。在疫情常态化背景下，新的一年要坚持做好个人防护，坚持饮食、起居、运动、情志“四合理”。尤其是要坚持做到每天行走一万步，养成良好的运动习惯，为自身的健康负责，让自己保持健康和快乐。

另一方面，在自己保持健康和快乐的同时，我也想要致力于让更多人都能够获得健康和快乐。作为无限极志愿者协会的负责人，我很自豪的一点是，去年在抗疫的过程中，我们涌现出很多志愿者的优秀事迹。而今年随着疫情的常态化，我想继续和我们8700名志愿者一起，更多地参与一线志愿服务，比如健康养生科普、行走日活动、助学圆梦、快乐足球等等，积极投身健康、品质、员工、伙伴、环境和社区这六大社会责任当中去，为更多人送去健康和快乐。