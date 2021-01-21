华米科技领投美医疗技术公司Promaxo

近日，美国医疗技术和人工智能公司Promaxo完成了由华米科技领投的新一轮417万美元融资。据了解，此前双方已宣布建立合作伙伴关系,共同寻找技术、商业化和市场发展机会。

据Promaxo相关人士介绍，磁共振成像（MRI）作为常见的临床检查，传统设备购买和维护费用昂贵，需要专门的设施升级，且由于安全性和兼容性等限制只能在特定位置使用。Promaxo旨在开发以患者为中心的便携式MRI设备和机器人平台，大幅降低设备成本并提高易用性和患者舒适度。该设备可应用于标准的医生办公室，无需大量的安全程序或专用设施来容纳和维护，有助于提高患者筛查、干预的质量和速度。公司计划利用这笔资金加速数据战略，将人工智能技术应用于医学成像和基于图像的干预。而作为战略合作伙伴，华米科技将与公司继续探索人工智能在医疗领域的应用，以及产品整合和其他商业化合作。

“我们正在探索MRI在引导性干预中的巨大作用，很荣幸能引入华米科技作为战略投资者，这将帮助我们更好得实现公司愿景，将真正开放便携的MRI推向大众，期待未来能为患者和合作伙伴提供最好的医疗服务。”Promaxo创始人兼首席执行官Amit Vohra说。

“我们以连接健康为使命，抓住医学影像领域的机会，可以扩大发展空间。” 华米科技首席运营官杨昕认为，像Promaxo这样的公司将影响医学影像领域的竞争格局，华米科技拥有的研发便携化设备专业技术资源，可以帮助Promaxo实现快速成长。