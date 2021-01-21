年夜饭服务越有特色，经营越灵活，越有利于打通供需之间的“堵点”，实现互惠互利

春节是中华民族最重要的传统节日。家人围坐在一起吃顿年夜饭，更是新年里最重要的事情。这一桌年夜饭，吃出的是亲情，是团圆，是对来年幸福生活的美好祈愿。不过，今年的年夜饭，还应该吃出更多新滋味。

吃出“健康味”。新冠肺炎疫情的发生发展，让越来越多的人认识到公共卫生的重要性。年夜饭越是阖家齐聚尽享美味，越需要保持健康的餐饮习惯。家庭内部实行分餐制，或者备齐用好公筷公勺，不失为科学合理的选择。

吃出“节俭味”。从以往情况来看，不少家庭在年夜饭上一味讲求丰盛。通常要摆上满满一大桌子菜，很多时候根本就吃不了，造成很大浪费。如今，全国上下都在倡导节约粮食，杜绝餐饮浪费，此种形势下，年夜饭的浪费现象绝不能忽视。无论是基于自身经济条件考虑，还是着眼于社会大局，都应量力而行，把讲排场、重面子、好攀比等非理性消费习惯“请”下年夜饭餐桌。

吃出“灵活味”。年夜饭对于家庭而言，吃的是开心、放松；对于餐饮行业而言，考验的则是其经营管理能力。疫情当前，不少饭店的年夜饭预订情况不如往年，这就需要经营者顺势而为作出改变。据悉，有些饭店积极进行业务调整，启动相应的备用方案来保证年夜饭的销量。比如，特设配送专车，带碟带碗全套送到家；尝试推出不同种类的半成品年夜饭，方便消费者选用加工；开发点餐小程序，提供春节配餐服务；等等。可见，在自觉服从疫情防控大局需要的同时，年夜饭服务越有特色，经营越灵活，越有利于打通供需之间的“堵点”，实现互惠互利。

吃出“人情味”。为了防控疫情，“非必要不返乡”成了“新流行”。各地纷纷鼓励企事业单位灵活安排休假，引导职工群众尽量留在工作地过年。当许多人选择“留下来过年”时，他们今年这顿特殊的年夜饭该怎么吃，值得好好思量。其实，这正是培养和展现企事业单位良好内部文化的难得良机，工会组织应当精心谋划，以更具人情味的方式为外地职工准备年货、开展有意义的节日文化娱乐活动。从这个意义上说，这顿“年夜饭”将有助于收到彰显企业文化、活跃职工生活、和谐人际关系、凝聚发展合力的效果。