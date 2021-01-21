答好“一根吸管”背后的环保考题

要让塑料吸管禁用令真正深入人心、更好地落地见效，需要政府、市场和公众一起努力

2021年1月1日起，塑料吸管禁用令正式生效，全国餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。现在，在很多大型餐饮企业、品牌奶茶店和咖啡店里，我们已经难觅一次性塑料吸管的踪影，取而代之的，是纸质吸管或其他可降解吸管，还有一部分商家用直饮杯盖来替代。

用纸质吸管替代塑料吸管，是一项环保、绿色的举措。然而，在社交平台上，却出现了不少对纸吸管体验感的吐槽。“纸吸管戳不开杯子的塑封膜”“泡久了容易断掉或散开”“喝的时候有纸浆味道”，甚至有人调侃“纸吸管差点帮我戒了奶茶”……这究竟是消费者的心理作用，还是纸吸管真的存在质量问题，需要进一步调查研究。但这些吐槽和调侃起码说明现阶段的纸质吸管距离公众的消费体验期待尚有距离。有的商家也推出了一些“救急”措施，比如，纸吸管容易散掉，就再多送一根纸吸管备用；奶茶塑封膜难戳开，就附加一个“塑料针”，方便先扎个口子……这些治标不治本的举措并不能让消费者满意，为了减少浪费而制造出更多浪费，也有违“限塑”的初衷。

自2008年开始推行“限塑令”，人们的环保理念不断增强，很多人养成了使用帆布袋、有偿使用或反复使用塑料袋的习惯。对于一次性不可降解塑料吸管的危害，人们也有了更深刻的认识。有数据显示，2019年，全国塑料吸管累计产量近3万吨，约合460亿根，降解花费的时间可能长达500年。这不仅已经严重影响到自然环境和海洋生物的生命安全，同时，难以降解的塑料微粒也会通过各种途径进入人的身体，危害健康。可以说，用环保吸管或直饮杯盖替代一次性不可降解塑料吸管，势在必行。而要让塑料吸管禁用令真正深入人心、更好地落地见效，需要政府、市场和公众一起努力，共同答好“一根吸管”背后的环保考题。

对政府部门来说，担负起监管职责、加强源头治理，是题中应有之义。一方面，要制定好环保纸吸管等替代产品的卫生标准，针对其生产、销售、使用等各环节形成监管合力，严堵不合规的劣质吸管进入市场、对消费者健康造成伤害。另一方面，要着眼于优化环保替代品的产业结构，促进产业展开良性竞争，引导更质优价廉的环保替代产品占据市场，进而逐步取代不环保制品。

对于厂家或商家而言，要在产品研发层面寻求更大突破，通过改良工艺优化产品，在安全性、使用感等方面更好满足消费者需求，让“限塑”拥有生态价值的同时，也不丧失实用性和经济性。

对于普通消费者而言，应当在绿色生活理念的引导下，尽快调整消费和使用习惯，比如通过自带杯子或使用可循环使用吸管，在日常生活中做到自觉“限塑”。毕竟，保护环境、治理塑料污染，需要我们共同努力。