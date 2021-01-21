中医药防疫产业高峰论坛在广州举行

1月17日，由广东省中医药局指导、广东省发展中医药事业基金会主办的“中医药防疫产业高峰论坛暨国医大师研发中药防护口罩成果发布会”在广州举行。

广东省中医药局副局长金文杰表示，从历史上分析中医药对疾病的治疗效果，并且对疫情期间中医药的作用进行了阐述。他指出，在国家政策、有关部门对中医药发展的政策扶持以及大力支持下，促进中医药行业的积极正向发展。

据仲佗医生集团相关人士介绍，该集团通过创新模式，引进和组织包括张伯礼、李佃贵等院士、国医大师和企业家共同促进中医药发展获得与会嘉宾肯定。该集团通过三个方面推动中医药的发展，一是建立国医大师、名老中医专家平台做好师承和教育，培养万名中医传承人；二是利用知识产权保护手段，挖掘和发现名方、验方，利用院内制剂、中药品开发等市场手段，建立中医药产业集群；三是通过名牌和专家智慧输出，建立万家连锁中医馆。

在视频连线中，国医大师及名老中医分别发表了《中医药防疫的方法》《中医防疫大有可为》《从中药香囊到中药口罩的诞生》《中药应对当前防疫需求，应当大力弘扬中药口罩成果》的主题演讲。

此外，与会嘉宾还在论坛上对中医药的口罩、艾灸、针灸、按摩推拿等如何设立中医特色的备案报批进行探讨，为中医药器材的产业化推出创新方案。论坛发布了中药防疫口罩、仲佗中医研究院启动仪式和中医药防疫重要成果捐赠仪式，对广东省中医院、南方医院、珠江医院、深圳妇幼保健院等进行了捐赠。