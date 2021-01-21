买菜、开会、接外卖你都需要注意啥？

随着疫情的发展，大伙儿的防护意识越来越高，虽然可以减少外出，但仍然要去菜场、超市等人员相对聚集的公共场所，有时还会点外卖、开会或者乘坐交通工具。省疾控中心提醒您，千万别忘了爱护自己，做好防护。

减少逛超市、菜场频次

别忘戴口罩，勤洗手，能不说话别说话，保持距离有礼貌。 减少出入菜场、超市的频次，多买些，备足量，购物结束快回家；避免扎推采购，避开人，错开峰；公共场所勤消毒，空气多流通，工作人员都要规范佩戴口罩，注意手卫生。

开会时间越短越好

能不开会就别开，会场卫生要做好。不可不开要减员，参会人员越少越好，开会时间越短越好。距离间隔一米外，建议视频会议、电话会议等方式。关键是要戴好口罩，勤洗手

乘坐公共交通一定要戴口罩勤洗手

在一个相对比较密闭，人群比较集中的区域是疫情容易造成传播的地方。乘坐公共交通工具，一定要戴口罩，勤洗手。触摸到把手等部位后不要触摸脸部、揉眼睛等，要找到流动的水和皂液，用七步洗手法洗手。公共交通运营商要做足消毒功夫，加强司乘人员的健康监测。

接外卖戴口罩戴手套

很多商家都推出了无接触配送服务，但取餐别忘了戴口罩戴手套，不要裸手接触，不要面对面说话。如果单位有食堂，就甭急着聚餐了，推荐分餐派送等方式，减少人员聚集。

30字口诀要记好

少出门 少聚集

勤洗手 勤通风

戴口罩 慎揉眼

打喷嚏 捂口鼻

拒野味 管住嘴