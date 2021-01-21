营造就地过年的暖心氛围

年终岁末，境外疫情仍在肆虐蔓延，国内多地发生零星散发病例和局部聚集性疫情，疫情动态牵动人心。减少人员流动，避免人群聚集，是行之有效的抑制疫情蔓延的应对举措。也正因此，各地纷纷发出鼓励就地过年、非必要不返乡的倡议。省疾控中心专家组近日也给出明确建议，提倡全省民众在省内过年；省内不少地方也出台了鼓励就地过年的暖心措施。就地过年，非必要不出行，是重要的战疫举措，也注定将成为今年过春节的重要趋势。

春节，是我们重要的传统节日。春节期间，不远千里也要回家看看，既是亲情所盼，也是乡愁所系。可是，疫情蔓延的不确定性，却给回家之路增添了不少牵绊。对每年都要回家的人们来说，减少流动、就地过年，或许在感情和情绪上一时难以适应，但换个角度来看，无论是为了家乡的疫情防控，还是亲人的身体健康，抑或本地的防疫大局，就地过年都是行之有效的做法。事实上，问候亲人、传达祝福的途径有很多种，比如打电话、通视频等，只要心里有牵挂，不一定非得回去聚一聚。所以说，就个人来看，需要从大局出发，深刻认识就地过年的必要性。

更进一步看，在省内就地过年，不仅仅是个人私事，更事关防疫大局，也因此，各地、各部门等应提高站位，在做好宣传引导的同时，及时出台暖心、有力的举措，拿出务实、有效的做法，为民众留在省内过年营造良好的环境、氛围，让人们即便不回家过年，也能感受到海南的温情、温度。尤其是对那些犹豫不决的民众，一方面要做好深入、及时的宣传，引导其深刻认识就地过年与疫情防控的关系；另一方面要着眼于“如何让人们过个好年”，给就地过年者以及时的帮助、支持，让民众切实感受到暖暖的政策关怀、民生温度，让就地过年充满温情暖意。

换言之，将就地过年、非必要不返乡建议落到实处，既是一项民生试题，也是一项治理考题，考验着各地的为民情怀和管理智慧。事实上，连日来，各地各部门以及市场主体等，自觉服务疫情防控大局，相继出台不少惠民利好政策，比如，海南鼓励在琼企业通过多种方式，对节日期间留守企业不返家人员和加班人员给予一定奖励；三亚研究制订了春节加快项目建设奖励措施，对工作人员和建筑工人在物质上给予重点奖励……正如有媒体所报道的，引导就地过年，既要用“薪”留人，给予物质奖励，也要用“心”留人，做好情感挽留，“薪”“心”相印才能让人们安心留下。

当然，在关心关怀在琼务工人员的同时，我们也不能忽视漂泊在外的琼籍务工人员。他们远在异乡，而且多是家庭的“顶梁柱”，对亲人、对家乡同样有着深深的牵盼。他们响应当地倡议，就地过年，作为家乡人，我们要给予其家庭多一些关心关怀。这就需要充分发挥社区等载体，借助社会各方力量，及时梳理并解决好在外务工人员家庭的困难、需求，尤其是对留守儿童、留守老人等，更要给予特殊的关爱。可通过及时走访慰问等多种方式，为其带去物质上的帮助、心头上的温暖，让其舒心、开心过大年，切实解决在外务工人员的后顾之忧，也让其在外能够放心、安心过春节。

在省内过年，一句简单的话，背后牵动着各方的心，践行起来需要全社会的共同努力。只有拿出实打实的举措，设身处地为就地过年者着想，充分彰显海南的温度与温情，才能让就地过年成为当下的自觉，进而持续巩固我省得之不易的疫情防控和经济社会发展成果，为以后更好团聚做好准备。