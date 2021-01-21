保“胃”战，从公筷公勺开始

一年前，家住海口的李先生把岳母从内地接到海南养老。不久，他们发现岳母呼出的气味“特别重”，以为老人家年纪大了，并不在意。但几个月后，李先生发现妻子“口臭”也越来越重，继而女儿也如此……

李先生在卫生部门工作，非常注意个人卫生，一年前还专门带妻子和女儿做过幽门螺旋杆菌检测，都是阴性。预感不妙的李先生，赶紧带着一家人到海南省肿瘤医院消化内镜中心做检测，结果，岳母、妻子、女儿都是阳性，感染了幽门螺旋杆菌，唯独李先生自己检查结果为阴性。

原来，李先生有自己固定的碗筷，并坚持独立分餐。为这事，岳母和妻子对他还有“偏见”。

最近各大媒体都在提倡用公筷公勺，阻断疾病传播。为此，我们专访了海南省肿瘤医院消化内科和内镜中心主任宋健。宋健介绍，幽门螺旋杆菌对人类“情有独钟”，人是它唯一自然宿主，是诱发胃炎及消化性溃疡的主要元凶，并且是世卫组织公认的胃癌第一致病因素。

常言道“病从口入”，“口口相传”是幽门螺旋杆菌主要的传播方式。宋健表示，由于生活习惯原因，中国是幽门螺旋杆菌感染高发国家，受感染人群约为50-80%。同时，中国也是世界胃癌高发地区之一，发病人数占全球所有胃癌新发病例的40%以上。

“虽然目前还没有证据证明幽门螺旋杆菌直接致癌，但绝大部分胃癌患者都曾感染幽门螺旋杆菌。因为该细菌会引发胃黏膜的反复慢性炎症，进而导致胃黏膜发生萎缩、肠化以及不典型增生等病变，从而诱发癌变。”宋健说：“胃癌癌变是一个比较漫长的过程，致癌因素非常复杂。幽门螺旋杆菌感染是其中的一个重要诱发因素，清除感染，可使高危人群患胃癌的风险减少。”

宋健师从我国著名消化疾病专家李兆申院士，从事消化道疾病防控诊疗30多年，经验丰富。宋健介绍，幽门螺旋杆菌传染性较强，可通过口腔唾液带入饭菜、水杯等传染，因此，最好的防控办法就是使用公筷公勺和实行分餐制，包括家庭内部成员。

李先生家已实行分餐制，他告诉笔者：“刚开始不习惯，坚持一段时间后，现在成自然了。”

最后，宋健表示，虽然幽门螺旋杆菌与胃癌两者有密切联系，但并没有必然的因果关系，即使感染了幽门螺旋杆菌也不必过分担忧。他建议家庭成员，要定期到专业医疗机构，进行幽门螺旋杆菌检测。目前一般采用呼气检测，简单、快捷，半个小时就能出结果，非常方便。

宋健提醒，凡幽门螺旋杆菌检测结果为阳性的人，如果合并有明显的胃部不适症状，或者有胃病、胃癌家族史等，则需要在医生的指导下接受胃镜进一步检查，对于胃癌高危人群则需要进行积极治疗。（文/梁山）