石家庄推出居民就医用药十大便民举措

当前，疫情防控处于关键时期，为保障居家群众就医用药需求，1月19日，石家庄市公布疫情防控期间就医用药十大便民举措。

疫情防控期间，各类急危重症（心梗、脑梗、突发昏迷、中风、骨折等）患者可直接拨打120急救电话转运至医疗机构就医。

非急诊就医患者可先拨打所在社区卫生服务机构电话进行健康咨询，确需转诊至医疗机构进一步检查或治疗的，由所在社区组织专人专车全程接送。

特殊患者如血液透析、肿瘤、产检等可直接与既往就诊医院进行预约，并向所在社区报备，由所在社区组织专人专车全程接送。

购买药品，可通过美团、饿了么、京东到家等线上平台下单购药，也可通过药店线上渠道及电话预约购药。

购买处方药，除在线上平台下单外，需通过线上医生问诊开具处方才可购药。

不需调整处方的慢性病患者，可凭以前购药处方复印件或购药明细记录单购买，零售药店将安排专人免费送达。

确需只能在医院开具药品的患者，需与既往就诊医院预约后，向所在社区报备，由所在社区组织专人专车全程接送。

慢性病和特殊病备案的市本级参保职工和全市城乡居民，不能到本人选择的定点医疗机构门诊就医、取药的，可通过五大连锁药店（神威、新兴、石药、乐仁堂、百姓康）线上渠道及电话预约购药，特药购药采取电话预约方式仅限“双通道”定点医药机构，费用可先行现金垫付。

前往市域外出差探亲未办理长期异地居住手续的，可在当地选择一家公立医保协议医疗机构就医先行现金垫付。

以上两条使用现金垫付的，待社区封闭结束，凭正规发票、门诊用药记录（处方）或病历到医保经办机构按照规定报销。（记者任学光）