湖北省军区援助抗疫物资抵石家庄

1月20日，湖北省军区援助的抗疫物资运抵石家庄。为帮助河北军地早日战胜疫情，湖北省军区主动与河北省军区精准对接，发挥国防动员系统的特有优势，第一时间协调部分地方拥军爱心企业等，筹措了包括消毒液、酒精、方便食品等近100吨生活和医疗物资。物资交接后，省军区将第一时间把物资送达抗疫前线的官兵和群众，确保物资分发及时有效合理。

河北与湖北虽相隔千里，但两省军民的心一直紧紧相连。湖北省军区保障局副局长赵亮介绍，去年年初，河北省军区主动向湖北省军区伸出援手，发动河北各地的拥军企业和社会力量，先后5次向湖北援助抗疫物资。“河北疫情发生后，我们有责任、有义务向河北人民伸出援助之手。只要军民同心，并肩战斗，就一定能够打赢这场疫情防控歼灭战。”

据了解，疫情发生后，河北省军区第一时间召开会议，分析形势、部署任务；第一时间建立军地联络，实现信息共享；第一时间组织驻冀部队任务对接，随时做好出动准备；充分发挥省军区系统和民兵“六个特殊作用”，先后组织110多支民兵分队、4500余人，协助200多个小区做好防控工作，消杀环境460多万平方米，开辟隔离点7100多间，搬运物资2510多吨，支援驻冀部队和一线工作人员防疫物资1.2万余件，全力以赴支援地方抗疫行动。（通讯员刘松峰、侯玉春 记者刘冰洋）