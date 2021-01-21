河北邢台大外环13个进市口恢复正常交通

1月20日，邢台市举行第14场疫情防控工作新闻发布会。截至20日12时，该市新增6例新冠肺炎确诊病例，全部在南宫市，均在集中隔离点或居家隔离中检出。无新增无症状感染者。此外，隆尧县新一轮全员核酸检测采样工作已全部完成，共采样44万余人份，截至20日12时，已出结果41万余人份，均为阴性。

目前，除南宫、隆尧外，邢台市其他县（市、区）正在有序恢复正常生产生活秩序。针对企业用工需求，该市人社局党组书记、局长司国亮表示，他们以医疗器械、食品、医药等涉及疫情防控、国计民生的87家重要物资生产企业为重点，利用基层公共服务平台、人力资源产业园等载体，精准对接企业用工需求，组织线上招聘会26场，解决用工缺口760人。利用11家网上技能提升平台，面向企业职工、就业重点群体等城乡劳动者免费开展培训，累计培训8500人次。

“群众居家隔离，个人、单位最担心社保办理受影响。”司国亮说，他们对社保重点业务经办模式作出及时调整，采取线上办、延缓办、特事特办的方式予以解决。目前，已为25名相关人员紧急补办了社保卡。

鉴于当前的疫情防控形势，邢台市道路交通也在有序恢复。据了解，目前，该市除南宫市域和邻县接壤乡镇、隆尧县域和邻县接壤乡镇，以及和石家庄接壤乡镇以外，逐步解除通道管控，有序恢复对外交通和生产生活秩序。主城区已于1月16日恢复了正常的公安交通秩序管理勤务。环市大外环13个进市口已于1月20日12时恢复正常交通，不再检查登记人员、车辆。

据了解，目前，所有环省、市域外围国省道和高速下口进省、入市道路设置的检查站点，禁止国家发布的中高风险地区人员车辆无特殊情况进入邢台市域。除中高风险地区以外的，本省人员车辆凭河北健康码有序通行，外省人员车辆凭全国健康码有序通行。为防止道路交通拥堵，公安交警部门实行“一站一策”，优化工作流程，提升通行效率，避免车辆长时间滞留。（记者邢云）