热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

河北邢台大外环13个进市口恢复正常交通

隆尧县新一轮全员核酸检测采样工作已全部完成

邢云

2021年01月21日13:49 来源：河北日报

1月20日，邢台市举行第14场疫情防控工作新闻发布会。截至20日12时，该市新增6例新冠肺炎确诊病例，全部在南宫市，均在集中隔离点或居家隔离中检出。无新增无症状感染者。此外，隆尧县新一轮全员核酸检测采样工作已全部完成，共采样44万余人份，截至20日12时，已出结果41万余人份，均为阴性。

目前，除南宫、隆尧外，邢台市其他县（市、区）正在有序恢复正常生产生活秩序。针对企业用工需求，该市人社局党组书记、局长司国亮表示，他们以医疗器械、食品、医药等涉及疫情防控、国计民生的87家重要物资生产企业为重点，利用基层公共服务平台、人力资源产业园等载体，精准对接企业用工需求，组织线上招聘会26场，解决用工缺口760人。利用11家网上技能提升平台，面向企业职工、就业重点群体等城乡劳动者免费开展培训，累计培训8500人次。

“群众居家隔离，个人、单位最担心社保办理受影响。”司国亮说，他们对社保重点业务经办模式作出及时调整，采取线上办、延缓办、特事特办的方式予以解决。目前，已为25名相关人员紧急补办了社保卡。

鉴于当前的疫情防控形势，邢台市道路交通也在有序恢复。据了解，目前，该市除南宫市域和邻县接壤乡镇、隆尧县域和邻县接壤乡镇，以及和石家庄接壤乡镇以外，逐步解除通道管控，有序恢复对外交通和生产生活秩序。主城区已于1月16日恢复了正常的公安交通秩序管理勤务。环市大外环13个进市口已于1月20日12时恢复正常交通，不再检查登记人员、车辆。

据了解，目前，所有环省、市域外围国省道和高速下口进省、入市道路设置的检查站点，禁止国家发布的中高风险地区人员车辆无特殊情况进入邢台市域。除中高风险地区以外的，本省人员车辆凭河北健康码有序通行，外省人员车辆凭全国健康码有序通行。为防止道路交通拥堵，公安交警部门实行“一站一策”，优化工作流程，提升通行效率，避免车辆长时间滞留。（记者邢云）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

冬季开窗通风次数减少 居家清洁消毒做到“七要”  冬季天气寒冷，人们开窗通风次数减少，场所相对密闭，增加了流感等呼吸道传染病传播风险。那么，冬季如何做好居家清洁消毒？ 【详细】

手机不离手，成了“低头族”？这3个动作拯救“手机脖”  每天吃饭、工作、通勤，很多朋友总离不开手机，不知不觉中就成了“低头族”，这可怎么办？如何拯救“手机脖”？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn