1月20日，石家庄市新一轮全员核酸检测全面展开，河北省长许勤在石家庄市检查工作时强调，按照省委、省政府工作安排，科学有序做好核酸检测工作，层层压实责任，确保不落一人。国务院办公厅督查专员范必一同检查。

许勤先后到金圆大厦、省应急管理厅、君乐宝乳业集团、良东新区等采样点，随机检查宾馆、机关、企业、居民小区的核酸检测工作，了解全员覆盖是否到位、无接触措施是否落实、是否纳入信息化系统等情况，与机关干部、企业负责人、社区干部、物业管理人员等详细交流，共同研究进一步强化责任落实，优质高效完成核酸检测任务。许勤说，为了广大市民的身体健康，尽快恢复正常生产生活秩序，我们继续开展全员核酸检测，应检尽检、不落一人是确保核酸检测质量的关键。在前一阶段核酸检测的基础上，石家庄市认真总结经验，进一步完善方案、优化流程，提高了质量和效率。大家要持续加力，严格落实核酸检测工作方案，坚持应检尽检，确保不落一人。要强化网格化管理，摸清各辖区被采集人员数量和具体信息，特别是流动人员情况，逐人核对、逐户通知，有序引导群众到指定地点进行采样，行动不便的老弱病残人群要入户采样。要强化信息共享，部门、单位、企业、社区之间加强人员信息比对，建立无缝隙衔接机制，确保人员没有遗漏。要强化统筹协调，按照属地管理原则，把省直单位、中央驻冀单位、企事业单位的检测纳入石家庄本地管理，全部录入统一的信息化平台。要强化宣传教育，通过新闻媒体、微信群、社区广播等多种方式，让群众知晓参加核酸检测是对自己负责、对他人负责、对社会负责，不参加核酸检测，会给生活带来诸多不便，营造全民支持、全民参与的社会氛围。要强化责任落实，明确市、县、街道、社区各级部门职责，完善环环相扣的责任链条，逐级签字负责，确保核酸检测全员覆盖。

省政府秘书长朱浩文参加检查。（记者王成果）