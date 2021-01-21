留人过年，不妨借鉴义乌的“待客之道”

【网言】

最近，浙江省义乌市留守过年的政策“一炮而红”，17条政策、中英两版，从每人500元的“新年红包”电子消费券到每人20G的流量包，从公共文化场馆的免费开放到医疗机构的免收挂号费……实实在在又面面俱到的福利引得网友一片叫好：“贴心、周到又务实”“不愧是世界的义乌”。

临近春节，部分地区出现多点零星散发病例，疫情防控这根弦依然松不得。为减少人员流动带来的疫情传播风险，不少地方都呼吁外来人员“就地过年”。一边是期盼了一年的团聚机会，一边是疫情防控的大局考量，对于每一个个体来说，“非必要不返乡”虽能理解，但独在异乡过年的孤独感却让人比较犯难。大家之所以为义乌点赞，就是因为它让“两难”变得不那么难。“义乌倡议”，不单单是讲顾全大局，更是放下了身段，体贴考虑异乡过年的诸多不易，并一一安排好，义乌让人看到了留人过年的诚意。既要有理性的防控政策，又要有温情的精神关怀。留人过年，就要有“待客之道”，留人首先在留心。义乌的做法就是让那些顾全大局、就地过年的人，得到生活上的便利和情感上的关怀。毕竟，心暖了，哪里都有家的感觉。有人说，“这才是各地该抄的作业”，没有口号和表态，句句都在抓落实，事事都安排得清清楚楚，这是对外来人员的尊重与关怀，更是体现了“服务型政府”的治理水平。留人过年，事小但意义大，本质上体现出的是一座城市的“留人”态度。