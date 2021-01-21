照着食谱，在家吃遍环球美食

因为疫情和生娃，去年成了我在家吃饭频率最高的一年。365天，每天换花样实在太烧脑，于是就开始从各种料理食谱书中寻找灵感。烧饭的学问太多太琐碎，换一个菜系，等于换一种解题思路。食材有可替代性，调料却是料理的灵魂，比如和食要有味醂、橙醋，韩食要有辣椒酱、糖稀，意大利菜要有橄榄油、黑醋汁……逻辑先要理顺，材料也一样不能少。

归根到底，食谱是对料理的解构和重塑，一道菜吃百遍，都抵不上自己做几遍，这样才能真正认识一种料理。马上就要过春节了，我推荐几本好用也好看的食谱给大家，照着做，在家吃饭也可体验到环游世界的美食。

《跟着小嶋做烘焙》/《跟着小嶋做甜点》：这本书对初学者十分友好，介绍了很多款“搅拌一下”“冷藏一下”就能成功的甜点，当然也有需要烘烤的蛋糕。虽然有生之年我可能都无法做出书中那样的蛋糕，至少是个美好向往吧。

《蔬菜教室》：该书作者是拥有30多年从业经验的蔬菜达人内田悟，除了经营蔬果店还开办免费蔬菜教室，教会大家更好领略四季时蔬的魅力。作为素食爱好者，我可以几天不吃肉，但绝不能一日无蔬菜、水果。只可惜有些特别的蔬菜像茗荷、蜂斗叶、牛蒡、土当归等，国内不容易买到，而我也好想念那些带有淡淡苦味的山野菜。

《绝不失手的基础料理: 韩国国民食谱书》：这本食谱信息量非常庞大，几乎涵盖韩国料理的方方面面。比如将某种食材的不同做法浓缩在一个页面，每一步骤都有配图，简洁明了。韩国菜里有很多凉拌小菜和汤品，深得我心，我就照此食谱做了辣炒章鱼，很美味。我之前常去韩国村买小菜，觉得挺浪费的，其实只要有几款基础酱料，大多小菜都可以自制。

《日常食材教室》：所谓日常，就是用手边最容易获得的新鲜食材、冰箱里最容易囤积的食材，让同一道菜焕发新的滋味。也就是“100个人做，100个人都能做得好吃的菜谱。”栗原晴美作为家庭主妇，凭借此书成为日本首位获得“世界美食图书大奖”的作者。

《基本和食》：书中展示了最基本的日式家常菜，以炖菜居多，像照烧鰤鱼、生姜烧肉、筑前煮、味噌炖鲑鱼……和食的两件头等大事，米饭和高汤，还专门留出篇幅讲解。

《银勺子》：号称是“意大利烹饪界的圣经”，是漫画版的意大利家常菜教学书。看了你会觉得，意大利菜也挺容易的，马上动手试试看吧。

春节不出门，不妨在家好好研究这些食谱，做各种环球美食犒劳自己和家人吧。