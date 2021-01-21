当个会做饭的“吃货”，也是一种时尚

春节临近，团圆的年夜饭是每个人的期盼。今年，由于疫情防控的需要，全国各地都在倡议“就地过年”。不能回故乡吃家人做的年夜饭，我想那不如自己做一顿年夜饭，与远方的亲人视频连线，在“云端”共享这与众不同的团圆饭，也是一件“很酷”的事。

记得前年，我还初展了入门级水平的厨艺，给家人做了一桌团圆饭。当时我就像被施了魔法一样，内心有些忐忑又万分激动，有些慌张又干劲十足：温习食谱、买菜买肉、洗切准备、精心搭配……一个人前前后后热火朝天足足忙了两天，再经过一上午由生到熟的加工，“十菜一汤”终于隆重登场：油焖大虾、烧茄子、葱爆羊肉、蚝油生菜……虽然卖相差点儿，但上一盘菜吃光一盘，菜品还颇受欢迎。虽然这顿饭我自己没怎么吃，但看到大家纷纷点赞，我心里的大石头落了地，满足感、成就感瞬间爆棚。原来，自己动手做一顿团圆饭，比吃了满汉全席还美。时至今日，每每想起这顿对我是“里程碑式”的饭，还是回味无穷。

吃饭，是人类的生理本能；做饭，则是一门学问。老子说：“治大国，若烹小鲜。”治国理政的大学问，就藏在煎炒烹炸里。在这个“唯有美食与爱不可辜负的年代”，能吃，是福气；会做，是能力。

当年我是看着《舌尖上的中国》动了学做饭的念头，心想我的饭碗我做主，想吃什么就去采购食材，回来自己摘洗涮切、起火放油、翻炒烹炸、烟火弥漫，这才是人间味道。可是等自己真下手去做，才发现“一看就会，一做就废”是多么痛的领悟。

记忆犹新的是，刚学习炸丸子时，丸子一下锅全蹦出来了，更有甚者满屋飞。后来发现是丸子里水分太多，火又太大。原来，挑选食材、如何刀切、怎么配菜、油放多少、火候多大、何时下锅、翻炒姿势、调料几何……不同的菜品，要求都不一样，“凡事不可苟且，而于饮食尤甚。”清代“吃货”袁枚诚不欺我。中华美食博大精深，能把厨艺练就得炉火纯青，不下一番苦功，绝不能至。

我的朋友倩辉远渡重洋求学，为了满足自己的“中国胃”，她打电话向家人请教、手拿菜谱钻研……经过4年反复琢磨、不断尝试，从十指不染阳春水的做饭“小白”，成长为发面蒸馒头、调馅儿包饺子、炖鱼烧肉的能手，将浓浓乡愁幻化为一道道中华美食。留学归来后，逢年过节，吃团圆饭，也都是倩辉大展身手的主场。

的确，如今会做饭的年轻人越来越多。尤其是去年疫情之初 ，大家被迫过起“宅生活”。没有外卖、不能下馆子的日子，为了“吃”这头等大事，“打工人”纷纷学习做饭技能，撸起袖子下厨房，在“吃货”晋升为“大厨”的路上，你追我赶。做一个会做饭的“吃货”，也成为了一种时尚，细细咀嚼便会发现自己做的饭最香。于是乎朋友圈晒出的不再是四处游玩的风光大片，而是家常便饭、烹饪心得。烧得一手好菜，你就是圈里最靓的人，夜空中最亮的星。

都说生活需要仪式感，在家与亲人一起下厨做饭，围坐在桌前一起吃饭，不就是最高级的仪式感吗？“闲时与你立黄昏，灶前笑问粥可温”，何尝不是一种幸福的画面？

蔬饭之间，是闲情，是雅趣，也是一个不断探索、自我成长的过程。林语堂在《生活的艺术》中说：“我们的生命并不在上帝的掌握中，而是在厨子的掌握中。因此，中国绅士都优待他们的厨子，因为厨子实在掌着予夺他们的生活享受之大权。”春节就要到了，做一个掌握家人幸福的“厨子”，你准备好了吗？