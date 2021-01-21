今年岁末，国内多地出现散发病例，疫情动态再度牵动人心。为贯彻落实疫情防控相关要求，鼓励更加家庭和姐妹安心就地过年，多地妇联纷纷出台关爱政策，为留在本地过年的家庭和务工人员送上新年“礼包”，让“家人们”感受到过年的温馨氛围和“娘家人”的温暖。

浙江玉环：关爱直通车送出4600份新春“福”包

1月19日，浙江省台州玉环市妇联李雯芳执委工作室的门口人头攒动、暖意浓浓。一群身着“和合姊妹”粉色马甲的巾帼志愿者，正忙着将连夜装袋的大福包装上货车。

“我们这个活动筹划了3天，从19日才开始组织了28个巾帼志愿者连夜打包的。新春大‘福’包里面有防疫口罩、爱心围巾、祝福春联、玉环手绘地图和留玉倡议书。”李雯芳一边打开新春大“福”包一边介绍，“希望通过新春大‘福’包，让新玉环家庭感受到玉环温度，让他们能留在第二故乡玉环过年，体验一下玉环的年味和温馨。”

为了贯彻落实疫情防控相关要求，减少春节期间人员大规模流动，玉环市委、市政府开展了“我在玉环过春节”系列活动，玉环市妇联也积极响应，充分发挥“娘家人”的作用，推出了一系列“把爱带回家”暖冬行动，将“玉环温度”暖心送到家。

装货完毕后，中午12∶30，这辆“留玉过大年，把爱带回家”娘家人关爱直通车，满载着祝福从工作室大门缓缓驶出，一路马不停蹄，直达第一站——玉环市新希望学校。

第一个拿到新春大“福”包的学生李卓越说：“之前每年春节，我都会与家人一同回老家过年，但今年我们决定留在玉环过年。”

“拿到新春大‘福’包感觉很开心，我觉得疫情当前，我们大家都应该万众一心，响应号召，我今天回家后也会向父母倡导，留在玉环过年，感受玉环的年味。”学生王明说。

当天下午，装载着满满爱意的4600份新春大“福”包通过娘家人关爱直通车接力发动，全部送至7所随迁子女学校的学生们手中。

除此之外，玉环还在首家少数民族妇联组织内开展“亲情家书，爱传千里”幸福连线活动，让少数民族妇联执委用苗语喊话，号召少数民族兄弟姐妹留玉过年；联合新居民妇联，开展“爱的全家福”公益全家福拍摄活动以及“妈妈的味道”主题学做玉环的“年味”等。

“我们希望通过一系列活动，让热烈的气氛和浓浓的温情交融在一起，带动一部分新玉环人、影响一部分新玉环家庭，让他们能够留在第二故乡玉环过个别样的新年。”玉环市妇联党组成员、副主席孙梦璐说道。

福建晋江：66组全家福让职工家庭感受“娘家”温暖

“看这里来，笑一个！”咔嚓，随着清脆的快门声音，一个个家庭的全家福定格在了相机中。1月16日，福建省泉州市晋江市妇联、晋江市经济开发区管委会联合开展“定格幸福瞬间”拍摄活动，为留晋过年职工家庭免费拍摄全家福，增添过年喜气。

化妆、拍照、写感言、领春节礼包……晋江市社会组织综合妇联执委、社工有序准备着，让留晋过节的“家人们”感受过年的温馨氛围和“娘家”的温暖。在晋江经济开发区党群活动中心，66组留晋过年的企业职工家庭喜笑颜开，拍下了2021年的首张全家福。

前几天，听闻园区有免费拍摄全家福的活动，李雪安赶紧报了名，还加急网购了4件大红色的亲子装，一家人欢欢喜喜拍张照。“我们从来没拍过这么正式的全家福，大人小孩都很兴奋。”李雪安高兴地说。

“虽然今年没回老家过年，但我们已经在晋江十多年了，这里就是我们的家。”来自四川的王霞笑着说，她已在晋江落户安家，她也祝越来越多新晋江人在晋江收获满满的幸福感。

据了解，参与此次全家福拍摄的66组家庭均是留晋过年的外来务工家庭。主办方还为所有拍摄家庭准备了一份新春礼包，包括新春对联、一封感谢信以及爱心企业提供的糖果礼盒。此前，晋江市妇联充分发挥“战‘疫’她力量”，面向广大家庭、妇女发出《晋江妇联邀您留晋过大年》倡议。

“希望此次‘全家福’拍摄活动，能让留晋过年的‘家人们’安心留晋、暖心过年，在全市凝聚起一股共抗疫情、共渡难关的巾帼精神气，全力配合做好冬春季疫情防控工作。”晋江市妇联主席许清心表示。

晋江市妇联还精心推动一系列“以爱为家 留晋过年”暖心举措。主要活动有：1月6日~10日，开展“晋江家庭年货节 年货直播狂欢惠”晋江首届线上家庭年货节直播带货活动；鼓励晋江市女企业家联谊会会员单位、“三新”领域妇联组织协助保障外来务工人员和在外晋江人的工作安全和防护措施，多谈心交流。

上海徐汇：为城市建设者送上3000份海派年货

1月20日，腊八节当天的徐汇滨江暖意融融，城市建设者们井然有序地领取着暖心暖胃的龙华腊八粥和海派年货礼物。这是徐汇区妇联携手区民政、区卫健委、龙华街道党工委、办事处、西岸集团党委等单位共同举办的“情暖滨江·汇爱徐汇”2021年徐汇区关爱建设者活动。

“收到上海年货礼包，我真的是太高兴了，上海人真心把我当成家人。”“手套送的太及时了，去年的正好用得有点旧了，这下可以用新的了”、“女童礼包寄回家给丫头，她肯定开心”……活动现场为城市建设者们送上了护手包、健康大礼包、福字礼包、女童礼包、海派年货等暖心物品。徐汇区妇联主席、党组书记陈华向建设者们表示感谢并送上新年祝福，同时呼吁建设者们响应号召留沪过年，期待滨江建设者们在徐汇、在滨江过个平安祥和年。

为了鼓励城市建设者们留沪过年，活动现场还特别设置了“新年福照”拍摄点，专业摄影师为建设者们留下最美镜头，第一时间将美照传递给远在家乡的亲人们，云上团圆。

“情暖滨江·汇爱徐汇”关爱建设者活动已连续举办5年。今年活动自筹备起，就得到了多家单位和爱心企业的支持，共募集到近3000份爱心物品。同时，来自区律师界妇联的女律师、区三八红旗手还带来了公益法律咨询和健康咨询，并向广大建设者发放民法典和反家暴宣传资料。（姚改改 吴军华 丁秀伟 林俐 邱钰婧）