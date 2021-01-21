绝不松劲！看河北疫情防控进行时

近日，河北新增本土新冠肺炎确诊病例数连续多日下降，但当前河北仍处于严防死守的关键时期，要毫不松懈紧盯疫情发展趋势，全力打响疫情防控歼灭战。

开展核酸检测“回头看” 确保“不漏一人”

战“疫”关键时刻，一则消息引发舆论震动：承担邢台市隆尧县第二轮核酸检测任务的济南华曦医学检验有限公司，涉嫌谎报核酸检测“全部阴性”结果，1月17日隆尧县新增3例感染者。

面对防疫漏洞，河北要求石家庄、邢台、廊坊对全员核酸检测结果进行“回头看”，全面查漏补缺，复核检测机构的检测结果，确保不落一人、数据真实。隆尧县第三轮核酸样本将由公立医疗机构开展检测，保证检测质量。

全员核酸检测“不漏一人”，是摸清疫情底数、切断病毒传播途径重要措施。石家庄长安区一些市民表示，检测前，有社区人员上门核对家庭人数、记录相关信息，检测时将逐一核对，防止遗漏。

廊坊固安县要求全县居民积极全面配合核酸检测工作，对拒不参加核酸检测人员，依法予以治安管理处罚；致使新冠病毒传播、有传播严重危险或者危害公共安全，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

防聚集 多地开展新一轮检测

疫情严峻复杂，抗疫措施也“水涨船高”：在全域高风险地区新乐市，所有小区、村庄封闭管理，居民一律严禁出户。各小区、村庄内所有超市、便利店、小卖部等一律关闭，严禁线下销售，物资实施无接触配送。

为保障群众日常生活所需物资，新乐市各小区、村庄成立志愿服务队，群众可通过微信群、电话等形式订购物资，志愿服务队帮助购买后配送到群众家门口。为防止交叉感染，当地严禁设置物资领取点聚众领取。

石家庄市裕华区九里庭院市民感到，社区管控措施“加码”了：居民不允许随意出入单元门。恒大雅苑一位业主说，社区居委会提出要求，居民要在“规定时间”分时段排队领取所购物品，小区内严禁随意走动遛弯、扎堆聊天。

河北省卫健委副主任段云波说，重点地区第二轮核酸检测发现阳性患者，新冠病毒传播风险依然存在。为此，石家庄市城乡社区封闭管理两周后，再延长3天封闭期，从20日起开展第三轮核酸检测。河北将及时组织专家深入会商研判核酸检测结果和疫情形势，研究确定下一步分区分级差异化精准防控措施。固安县封闭管理至25日，26日起再次开展全员检测。隆尧县18日开展全员检测，14天后将再次检测。

针对农村防疫漏洞和短板，河北完善基层医疗机构防疫制度，部署做好返乡人员登记、检测工作。基层医疗机构将严格测温、验码、登记，严格执行预检分诊，严格筛查发热病人，做到对可疑人员早发现、早报告、早处置。

分区分级精准管控 严查涉疫违法行为

河北省副省长徐建培说，河北实施分区分级差异化精准防控，不同风险等级地区采取不同防控措施。其中，高风险地区在落实中低风险地区防控措施基础上，进一步加强防控措施。

有关措施包括：根据流行病学调查结果，开展传播风险评估，划定防控单元，扩大防控区域范围；组织开展入户排查，发现有发热、干咳、乏力、腹泻等症状者，及时开展检测、诊治；限制或停止一定范围内集市、影剧院演出或其他人群聚集活动，关闭相关场所；采取停工、停业、停课等措施。

疫情当前，河北省公安机关依法严查了一批妨害疫情防控违法案件，多人被采取刑事强制措施。这其中，有的人散布涉疫谣言，个别人员伪造核酸检测证明企图蒙混过关。

河北相关部门还联合发布通告，严查妨害疫情防控违法行为。其中包括：谎报瞒报病情和行踪轨迹，拒不接受防疫检疫安排，对流调人员隐瞒实情，违规操办婚丧嫁娶等聚集性活动，打骂威胁防疫工作人员等。

（记者齐雷杰、杜一方、刘桃熊、杨帆）