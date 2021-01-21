吉林通化：市区所有小区全部实行封闭管理 铁路、机场、长途客车、出租车全面停止运营

20日上午11时，通化市召开疫情防控第七场新闻发布会，介绍疫情防控、第二轮全员核酸检测和居民生活保障情况。通化市市长李平介绍疫情防控情况。

通化市市长李平介绍，1月12日，由省外输入无症状感染者引发疫情以来，通化市委、市政府把疫情防控作为当前首要政治任务和头等大事，精准落实“一精准三确保”的安排部署，省市同时启动联防联控机制，景俊海书记、韩俊代省长深入集中隔离点、卡点和核酸检测基地实地督导检查，高广滨副书记、安立佳副省长坐镇通化指导我们做好疫情防控。核酸检测、流调排查、隔离管控、医疗救治等各项工作有序进行。

一是严格落实高风险地区疫情防控措施。今天凌晨1时，市疫情防控指挥部按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划分、精准防控等工作要求，将东昌区全域调整为高风险区。市区所有小区全部实行封闭管理。铁路、机场、长途客车、出租车已全面停止运营，私家车不得进出城。保障水电、燃气、供暖、通讯、环卫、加油站等公共服务的企事业单位工作人员，医护人员、军人、公安、参加疫情防控人员，以及指定运营的商超、菜市场等保障生活必需品供应网点工作人员，确需生产且具有对员工实行全封闭管理条件的重点企业员工等，可凭单位证明、通行证、身份证出入小区。二是启动第二轮全员核酸检测。从15日起，我们完成了第一轮核酸检测，今天启动第二轮全员核酸检测。本轮检测，市区将在24小时内完成。我们已合理设置采样点位，科学安排采样人员，确保不扎堆、不排长队、快速高效完成检测。三是继续开展流行病学调查和隔离管控。在省卫健委、疾控中心的支持下，由疾控、公安、通信等部门参加，充分利用传统方式和大数据等手段，昼夜不停开展流行病学调查处置，全力追踪密接者、次密接者和一般接触者，分类实施精准管控。截至1月19日24时，累计排查管控密接者1456人、次密接者2185人，除瘫痪、失能和患有重大疾病外，全部集中隔离管控。四是继续全力组织医疗救治。这次疫情老年病例多，而且出现了8名重症患者和3名危重患者。对重症和危重症患者，国家和省市专家组严格按照国家第八版诊疗方案，集中力量、集中资源，坚持中西医结合，科学进行救治。目前，我们将市中心医院作为定点医院，同时备用隔离医院3家，预留备用建设方舱医院。五是继续做好物资保障。目前，防护服、隔离衣和口罩等防疫物资充足，能够满足防控需要。粮油菜肉蛋奶等食品、副食品储备充足、价格平稳、供货及时，能够满足市民生活基本需要。六是继续做好信息发布和舆论引导。积极主动发声，加强政策解读，回应社会关切，防止谣言传播，众志成城，抗击疫情。

通化是一座英雄的城市，通化人民是英雄的人民。疫情发生以来，广大人民群众识大体、顾大局，克服疫情带来种种困难，积极配合支持党委、政府的各项防控措施，以各种方式为疫情防控操心出力，全力以赴抗击疫情。市疫情防控指挥部对全市广大人民群众的坚守、付出和奉献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

在下步工作中，通化市将继续贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，按照国家指导组的意见，在省委、省政府的坚强领导下，做实各项措施，尽快阻断疫情传播，坚决打赢疫情防控歼灭战。（通化发布）