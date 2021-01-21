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春节期间，广东养老机构疫情防控怎么做？

动员老年人尽量留院过节

2021年01月21日09:57 来源：羊城晚报

日前，广东省民政厅编制了《广东省养老机构春节期间新冠肺炎疫情防控工作指引》。工作指引提出，鼓励引导老年人尽量留在养老机构内过节，鼓励工作人员“非必要不返乡”，尽量留在驻地过节。同时，建立完善疫情防控工作机制，做好防疫管理。

工作指引明确，养老机构要提前询问老年人并联系其家属，动员老年人尽量留院过节（若当地出现零星散发疫情或被确定为中高风险地区，养老机构老年人无特殊情况不得离院）。对确有必要离院的老年人要建立台账和健康监测机制。养老机构要根据老年人返院时间，提前做好隔离场所和转运安排等必要准备措施，分批有序接收返院。老年人返院时需在机构内隔离场所进行不少于14天的隔离观察，经核酸检测无异常后方可进入生活区。

此外，“长者食堂”原则上不提供堂食服务。要认真做好冬季防寒保暖工作，确保老年人安全过冬。（记者符畅， 通讯员莫冠婷、崔清波）

(责编：许心怡、李轶群)


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