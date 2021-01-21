珠海一校服企业连续五年产品抽检不合格

广东省市场监督管理局、广东省教育厅联合开展了广东省中小学生校服产品质量监督抽查，抽查情况近日对外发布。在不合格产品名单中，珠海市君雅时装有限公司、珠海市春蕾校服有限公司“榜上有名”。

令人诧异的是，这两家企业的校服均不是第一次因为质量问题被通报，珠海市春蕾校服有限公司更是连续5年“上榜”。

标志和纤维含量均不合格

广东省市场监督管理局、广东省教育厅本次共对85家企业生产的400款中小学生校服产品质量开展了监督抽查，涉及广东省广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、梅州、惠州、汕尾、东莞、江门、阳江、湛江、肇庆、潮州、揭阳、云浮17个市以及福建、山东、江西、广西4个省（自治区）。经检验，发现29家企业生产的57款产品不合格。不合格项目主要有“标志”“纤维含量”“耐光色牢度”“耐湿摩擦色牢度”等。

在“标志”这一项目中，珠海市君雅时装有限公司有两款产品不合格，珠海市春蕾校服有限公司有4款产品不合格。通报指出，该项目主要考核产品的标识信息是否符合标准或明示要求。该项目不合格，消费者缺乏正确使用产品的依据，同时剥夺了消费者对商品的知情权，也不利于监管部门的有效监督。

在“纤维含量”这一项目中，珠海市春蕾校服有限公司有3款产品被抽检出不合格。该项目主要考核产品实际的纤维成分及含量与标注的纤维成分及含量信息是否相符、产品的纤维成分及含量是否按国家标准的要求正确标注等。该项目不合格，影响消费者对产品的正常选购，直接损害消费者的合法权益。

已停止生产销售不合格校服

羊城晚报记者了解到，这两家企业已经不是第一次“上榜”。珠海市君雅时装有限公司此前分别在2017年、2018年被抽检出产品不合格。珠海市春蕾校服有限公司更是从2016年至2020年连续5年被抽检出产品不合格，涉及ph值、色牢度、使用说明（标示）等项目。

广东省市场监督管理局、广东省教育厅指出，对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者，广东省市场监督管理局将责成相关地市市场监督管理局做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一监督总体产品，对库存产品进行全面清理，对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息；二是通知销售者停止销售同型号产品；三是整改后拟重新上市销售的产品，需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示；四是市场监管部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查；五是对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者记入质量监管信用档案，实施信用分类监管。

珠海市市场监管局回应此事件称，该局于去年11月份收到省级抽检结果后，迅速组织力量对上述2家企业开展后续处理，下发《责令整改通知书》，监督生产者立即停止生产、销售不合格产品，采取有效措施进行整改。上述2家企业全部整改完毕，库存产品不合格项目已整改到位。

珠海无中小学采购涉事企业校服

珠海市市场监管局介绍，使用说明（标识）不合格主要是因为企业对于产品标识(吊牌、耐久性标签)的标注不够重视，未按照标准要求进行准确规范的标注；纤维含量不合格主要是因为企业在进货时未认真把关或进行检验，导致标注的纤维含量与布料实际情况不符。辖区市场监管部门分别约谈上述2家企业，督促企业加强内部管理，提升质量水平。珠海市市场监管局还表示，要对产品质量多次不合格企业进行重点监督和帮扶，开展校服产品质量比对提升工作。

羊城晚报记者通过搜索发现，此前有多所珠海本地学校采购过涉事企业生产的校服。例如，去年8月，珠海市香洲区南屏镇中心幼儿园园服采购项目中标公告就显示，该幼儿园一笔单价28.98万元的货物由珠海市春蕾校服有限公司中标。资料显示，该公司还曾中标珠海市北京师范大学（珠海）附属高级中学学生校服采购项目。

不过，珠海市教育部门则回应称，经过最新调查了解，目前珠海各区已没有中小学校从这两家企业采购校服。

专家点评

为学生服装质量安全扎紧篱笆

珠海民情观察员、珠海香洲区政协委员、珠海市教育系统媒体监督员禹华超表示，校服质量不合格，说明政府相关部门在校服生产和流通的监管上出现了缺位。广东省市场监督管理局的通报证实了珠海出现了质量不合格的校服，而且还有企业连续5年被检出不合格却仍然在生产和供应校服，这其中哪个环节出现了问题，有没有监管灰色地带和盲区，应该引起有关部门的高度反思。

禹华超建议，要从源头消除风险，为学生服装质量安全扎紧篱笆，一是要规范校服定点生产企业招投标管理。教育行政部门要提高珠海学生服装生产企业准入门槛，选择质量保证体系健全、产品质量优良、企业信誉较高的合法企业作为产品供货企业；二是要进一步加大学生服装的质量监管力度。教育部门要联合市场监管部门等要求校服生产企业做到对每批产品的生产信息和质量状况都能记录在案，并建立问题校服召回制度。同时，定期或不定期地组织力量加强对企业产品的检查力度，对出现严重质量问题的校服生产企业将其列入“黑名单”并向社会公布，情节严重的，吊销营业执照；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关处理；三是要扩大监督主体的范围。学生、家长作为校服的使用者、购买者，如能建立起让广大家长积极参与到校服选择、招标、生产、检验全链条中的机制，充分发挥监督作用。（记者 郑达 吴国颂）