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江苏明确补充医保发展方向

2021年01月21日09:12 来源：健康报

近日，江苏省医疗保障局、财政厅、国家税务总局江苏省税务局、江苏银保监局联合出台了《关于促进补充医疗保险发展 进一步健全多层次医疗保障体系的指导意见（试行）》，这为该省促进补充医疗保险发展指明了方向。

该《意见》明确了未来5年的发展目标。江苏省将多层次医疗保障体系的发展目标确定为：“十四五”期间，着力推动补充医疗保险发展，扩大覆盖面，丰富产品供给，实现与基本医疗保险有效衔接互补；明确用人单位建立职工补充医疗保险的鼓励措施。

《意见》提出，积极发展商业补充医疗保险的措施。主要包括明确商业补充医疗保险的定位，提出突破医保目录、突破既往病史、突破病种限制，增强商业补充医疗保险的吸引力；明确对商业补充医疗保险的协同支持措施，建立政府部门对商业补充医疗保险产品的评估优选机制，并明确配套的推广支持，开放职工医保个人账户和落实税收优惠措施鼓励参保，数据支持、一站式服务等联动经办措施，鼓励商业补充医疗保险产品的精准供给和普惠可及。

同时，明确对商业补充医疗保险的监管措施，建立商业补充医疗保险产品的考核评价和退出机制，规范商业补充医疗保险的发展。（记者程守勤 通讯员蒋婷）

(责编：李轶群、许心怡)


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