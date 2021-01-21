广东部署防范冬春季职业病危害

广东省卫生健康委近日印发《关于做好冬春季节职业病危害事故防范工作有关事项的通知》，就切实加强全省用人单位冬春季节职业病预防和职业健康管理工作作出部署。

《通知》要求，各地各单位要认真落实各项防控措施，严防职业病危害事故的发生。一是确保工作场所符合职业卫生标准的要求。二是必须了解所用有机溶剂等生产原辅材料的成分及其职业病危害特性。三是为劳动者配备防护手套、防毒口罩、护听器等有效劳动防护用品，并指导其正确佩戴使用。四是保证作业场所安全使用有毒物品，预防、控制和消除职业中毒危害。五是建立健全用人单位主要负责人法定职责和职业卫生管理制度、操作规程，健全完善职业卫生管理档案。六是及时、如实进行职业病危害项目申报。七是主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，同时加强对劳动者的职业卫生培训。八是按规定组织职业健康检查，并按照一人一档的要求建立职业健康监护档案。九是依法与劳动者签订劳动合同，并履行职业病危害告知义务，为劳动者购买工伤保险。用人单位在履行职业健康法定职责的同时，应当落实新冠肺炎疫情防控各项政策措施。（特约记者蔡良全）