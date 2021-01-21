违法执勤是拖防疫工作后腿

1月19日，一段老人外出被身穿红马甲的人绑在树上辱骂的视频在网上流传。据悉，1月6日开始，河北省石家庄市藁城区全域调整为高风险地区，所有村庄社区均采取严格的防控措施。1月18日9时许，曹某要进入南营镇水范寨村买烟，遭到卡口执勤人员制止，曹某不听劝阻，执意要进入村内。执勤人员在该村负责人的指使下，将曹某绑在树上谩骂。目前，公安机关已经以涉嫌非法限制人身自由立案调查。

在这起事件当中，对于曹某执意要进村，工作人员的合理应对方式有多种，即便劝说无效，还可以选择报警，由公安机关依法对曹某采取措施，但他们却选择了如此简单粗暴的方式。河北疫情防控到了最吃劲的关键时候，人人皆需严格遵守防疫规则，违反规定必然要受到惩罚，但惩罚应该建立在依法依规的基础上，而不是动用私刑。

还要看到，假如执行规则的管理者不守法，就无法唤醒被管理对象遵守规则的意识。只有依法防疫，方能激发群众遵守防疫规则的自觉性，且越是严防死守，越需得到民众的积极配合，也就越需要用依法防疫来对等换取民众依规行事。因此，防疫人员捆绑辱骂老人的做法，看似以儆效尤，但实则是给防疫工作抹黑、拖后腿。

此次事件也提示，落实防疫措施，既需要严格管理，更需要周到的服务。假如居民缺乏生活物资，居家隔离就很难。此外，部分农村老人的文化水平与理解能力不高，获取信息渠道匮乏，对政策和规则不够了解，需要加大防疫规则和知识的宣传力度。假如做好了服务和宣传工作，或许这起事件就不会发生。

这起事件对于双方都是一次教训。对于居民而言，防疫涉及每个人的利益，需要大家的配合，只顾自己方便、无视防疫规则的任性行为，理应得到坚决纠正。对于担任防疫工作的人员而言，则需牢记，更透彻的宣传和更耐心的解释，是减少防疫阻力的重要途径，动粗只能引发反感甚至对抗。防疫离不开各方配合，而做好配合的前提是理解与尊重，除了要坚守依法防疫的底线，还应让管理更加人性化，服务更能温暖人心。