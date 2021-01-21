云南省昭通市市场监管局加强节日期间产品质量安全监管

近期，云南省昭通市市场监管局采取多项措施，加强节日期间产品质量安全监管，确保常态化疫情防控和节日期间产品质量安全、市场秩序稳定有序。

据悉，该局突出重点产品、重点区域、重点部位和重点环节，组织开展液化石油气产品质量、烟花爆竹产品质量、肥料产品质量、塑料污染治理以及建材产品、消防产品、危险化学品等系列专项整治，全面排查和消除产品质量安全隐患，对发现的苗头性问题，立即进行整改，做到责任明确到位、措施落实到位、问题整改到位。

同时，昭通市市场监管局通过电视、广播、报纸、网络等媒体，广泛宣传液化石油气、烟花爆竹、肥料、口罩等重要消费品的质量安全知识；畅通12315投诉举报渠道，及时处理群众诉求，引导广大群众自觉抵制和主动举报产品质量违法行为。

此外，昭通市市场监管局加大与发展改革、工信、消防、住建、应急管理等部门的沟通协作力度，加强产品质量风险信息的收集分析和舆情监测，对苗头性问题及时研判，做到早发现、早处置，避免发生系统性、区域性产品质量安全事件。

该局加大执法力度，严厉打击无证生产、销售假冒伪劣产品等违法行为，以及“地条钢”、消防器材、烟花爆竹、液化石油气等质量安全违法问题。

昭通市市场监管局充分利用信用监管工作机制，将发现的产品质量安全违法事件及时纳入信用“黑名单”，加大对失信企业、失信个人的联合惩戒力度，发挥了信用监管的震慑作用。（苏粲絜）