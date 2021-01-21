河北省食品检验研究院开通绿色通道助力疫情防控

从河北省食品检验研究院获悉，疫情防控期间，该院开展了食品应急专项抽检工作，并开通了检品绿色通道，通过网上、电话、现场和上门4种业务受理模式为客户服务。

该院规定，对疫情防控期间的应急样品，要保证24小时抽回实验室、24小时全天候受理、24小时出检验结果，同时，对送往或捐赠到中高风险地区的食品类防疫类物资的检测，免除全部检验费用。

1月10日起，河北省市场监管局启动食品应急专项抽检工作，由河北省食品检验研究院承担。此次专项抽检锁定疫情防控期间保障市民生活必需品市场供应的批发市场、大中型超市及连锁店，重点抽检米面油、肉蛋奶、蔬菜水果和鲜活水产品等消费量大、关注度高、与“米袋子”“菜篮子”相关的重点食品，重点检测风险较高的农兽药残留、食品添加剂、重金属、真菌毒素等多个重要指标参数。

在执行专项抽检任务时，河北省食品检验研究院严格按照当地防疫要求做好安全防护工作，从抽样前期准备、车辆清洁通风、人员自身防护、预防交叉感染、样品交接流转等各环节制定操作规范，抽调精干力量组成多个抽样小组，赴各大中型超市和批发市场进行抽样，组织各检验科室优化工作力量，加班加点检验检测，全力保障疫情防控期间的食品安全。（徐东周）