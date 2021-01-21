山西省平遥县市场监管局严查药店疫情防控措施落实情况

连日来，山西省平遥县市场监管局由班子成员带队，深入全县各药店，通过实地体验、查阅台账、监督检查等方式，对各药店的进店测体温、戴口罩、扫码登记和“一米线”等疫情防控措施，以及药店止咳、抗菌类、抗病毒类药品销售监测，诚信经营、守法经营、明码标价、严把药械质量关等情况，进行了摸排检查。

1月14日，该局接到晋中市市场监管局《关于进一步做好疫情防控和退烧药品销售管控工作的通告》后，立即通过微信群发、电话通知等方式，要求全县各药店严格落实通告要求，立即暂停销售43种有退烧功能的药品，做好下架封存和登记造册工作，严格做好哨点药店止咳药品、抗菌药品及抗病毒药品的销售监测，引导发热病患到指定医院发热门诊就诊，督促药品零售企业切实履行社会责任，助力全县疫情防控。从1月15日起，各市场监管站执法人员已加大对各药店暂停销售退烧药品工作的监督检查力度，同时欢迎群众监督举报。（郝兴华 记者秦海峰）