四川省九寨沟县制定3项州级地方标准引领现代特色农业发展

近日，四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县标准化建设再传捷报：由九寨沟县市场监管局联合九寨沟县科学技术和农业畜牧局作为主要起草单位制定的《藏香猪养殖技术规范》《甜樱桃生产技术规程》《有机酿酒葡萄种植技术规程》3项四川省（阿坝州）地方标准，顺利通过省、州专家组评审，这是自新《标准化法》实施以来，该县首批通过评审的州级地方标准。

结合当前疫情防控相关要求，评审会议采取“主会场+远程视频”的模式召开。主会场设在九寨沟县，由九寨沟县市场监管局、县科学技术和农业畜牧局等单位组成的标准编制组在主会场参会，由四川农业大学、四川省农业科学研究院、阿坝州市场监管局等组成的专家评审组通过“云评审”方式参会。

评审会上，专家组针对3项标准是否符合地方标准的制定范围、技术要求是否不低于强制性国家标准的相关规定、与有关标准协调配套、妥善处理分歧意见以及标准适用性、技术先进性等问题，进行了充分的审查与讨论。

据了解，《藏香猪养殖技术规范》适用于阿坝州范围内规模化藏香猪养殖场，对藏香猪进行了定义，对场地环境、保种繁育、饲养管理、出栏、疾病防控、废弃物处理、生产档案等技术内容进行了规定；《甜樱桃生产技术规程》和《有机酿酒葡萄种植技术规程》分别对环境选择、园地规划、土肥水管理、整形修剪、花果管理、霜冻预防、病虫害防治、采收与贮运等提出了要求。3项标准着眼于现有标准在高原和半高原地区藏香猪养殖、甜樱桃和酿酒葡萄种植的空白地带和薄弱环节，特别是针对霜冻、高寒等气候条件下的生产提出了应对措施，旨在进一步规范和指导阿坝州藏香猪、甜樱桃、酿酒葡萄产业的标准化生产和管理，是对阿坝州农业标准体系的重要补充。

专家组认为，3项地方标准具有较强的指导性、实用性和可操作性，可有效促进阿坝州特色农业产业的高质量发展，实现产业增效、农民增收、生态增值。专家组一致通过对3项标准的评审，建议按专家意见修改完善后，将其作为四川省（阿坝州）推荐性地方标准，报送阿坝州市场监管局批准发布。

农业有准头，百姓有奔头。近年来，九寨沟县立足独特生态优势和丰富旅游资源，结合灾后恢复重建，依托“国家农业综合标准化示范县”“国家美丽乡村标准化试点”和“四川省有机产品认证示范县”创建工作，以发展现代特色农业为目标，以标准化基地建设为主线，积极构建九寨沟农业特色产业标准体系，深入推进农业产业结构调整，重点发展藏香猪、甜樱桃、酿酒葡萄等优势产业，以标准提质量，以质量铸品牌，在全县掀起一股农业标准化生产热潮，为九寨沟县打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴打下坚实基础。（张 东）