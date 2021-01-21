深圳出台全国首个农贸市场升级改造建设与管理地方标准

近日，由深圳市市场监管局牵头制定的深圳地方标准《深圳市农贸市场升级改造建设与管理规范》获批发布实施。作为国内首个农贸市场升级改造建设与管理地方标准，该标准填补了国内农贸市场升级改造领域的相关标准空白，是农贸市场升级改造“深圳标准”建设的新成果。该标准涵盖建设与管理两个方面，将推动深圳市农贸市场环境改造和管理升级，改善农贸市场环境卫生和消防状况，促进深圳创建国家食品安全示范城市和文明城市。

农贸市场升级改造不仅有利于改善城市环境，保障市民食品安全，也是“稳价保供”的重要保障，更是公共卫生和城市安全运行的一个重要环节。从2017年5月起，深圳市开启了农贸市场升级改造工作，2018年出台了全面升级改造方案，全市农贸市场升级改造工作全面铺开；2019年机构改革后，由深圳市市场监管局牵头开展农贸市场升级改造工作。作为市政府重大民生和食安工程之一，深圳市市场监管局制定了《深圳市农贸市场升级改造建设与管理指引》并申报为深圳市地方标准，将农贸市场建设分为A、B、C三级，管理分为一星到五星，加强标准管控，精准指引升级改造。截至2020年年底，深圳市符合条件的255家农贸市场全部完成升级改造，农贸市场旧貌换新颜，由“脏乱差”市场摇身一变为“智慧市场”“放心市场”。

该标准的建设指引评分，包含建设场地要求、场内布局、设施设备3个大项及选址要求、建筑要求、配套设施等64个小项；管理指引评分包含商品管理、食品安全管理、环境卫生管理、市场周边管理、安全生产管理、经营秩序管理等6个大项及商品准入、商品陈列、包装等51个小项。科学翔实的标准，确保深圳市农贸市场升级改造工作高标准、高质量、高效率完成，提升了农贸市场升级改造建设与科学管理水平。深圳市市场监管局始终坚持建管并重，组织农贸市场升级改造专家、食药志愿者和第三方机构按《深圳市农贸市场升级改造建设与管理指引》测评，及时发现农贸市场升级改造工作中存在的问题和短板，以评促改，以改促进，推动农贸市场升级改造工作取得实效。

深圳市市场监管局相关负责人介绍，目前正在制定《深圳市智慧农贸市场建设管理指引》《深圳市智慧农贸市场建设技术指引》《深圳市各区第三方智慧农贸市场数据采集、监测技术指引》《深圳市各区第三方智慧农贸市场数据接入技术指引》和《深圳市各区第三方智慧农贸市场管理系统建设指引》。下一步，该局将按相关流程报批，将智慧农贸市场建设相关5个指引申报为地方标准，组织各区在升级改造工作圆满收官后的新起点上，加快推进智慧农贸市场建设，提升深圳市民的获得感、幸福感、满足感。（黄飞鹏 记者傅江平）