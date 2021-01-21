深圳构建“菜篮子”“米袋子”全链条协作机制

近日，记者实地走访深圳市多个农批商超，发现食品供应充足，总体价格平稳，大多菜品普遍涨幅都在1至2元之间，少数菜品价格下降。寒冷天气对深圳菜价的影响有限，不少市民均表示可以接受。

作为常住人口2200万、粮食全部依靠外地输入的大型城市，深圳市如何做到食品农产品供应充足和价格稳定？深圳市市场监管局相关负责人表示，这主要得益于深圳市逐渐构建并完善的粮食供应全链条快速协作机制。

过去一年，为落实“六稳六保”，保障粮食供应安全、价格平稳，深圳市市场监管局积极规划建设海吉星“菜篮子”小镇，加快推进成立深圳市“米袋子”“菜篮子”研究会，全面推进农贸市场升级改造，编制“菜篮子”供应保障应急预案，加强农产品质量安全监管，及时消除非常时期“菜篮子”市场的异常波动。

同时，依托“智慧监管”体系助力市场监管，打造食品安全智慧监管新模式，构筑起从农田到餐桌的“事前、事中、事后”全链条智慧化监管，压实各方主体责任，有效提高了市场应急调控能力，杜绝了食品安全风险隐患的发生。

过去一年，新冠肺炎疫情对零售业产生了不小冲击，为了保障供应稳定，为粮食零售商提供经营动力，深圳市出台统筹推进疫情防控和经济社会发展10条措施，发放重点“菜篮子”经营企业保供稳价临时性补贴，减低部分商品条码服务费，免收企业部分计量检验检测费，减收个体工商户部分检验检测和认证认可费，全力保障粮食供应安全与价格平稳。系列措施有效降低了经营主体经营压力，激发了粮食供应商经营信心，提升了供应商社会责任感，让百姓的“菜篮子”越拎越踏实。

产地供应稳定是粮食零售供应稳定的基础。为此，深圳市出台一系列扶持政策，鼓励农业企业建设“供深”农产品生产基地，发挥农业产业化龙头企业带头作用，为深圳市“菜篮子”“米袋子”稳定夯实了基础。其中，带动本土龙头企业产业化发展，目前已聚集农业龙头企业133家，包括国家级农业龙头企业8家；加强菜篮子基地建设，现有市菜篮子基地134个，各基地年总供应农产品约200万吨；与生猪供应龙头企业签订战略合作协议，积极缓解猪肉供应压力；积极发展农业科技，规划建设了深圳国家农业科技园区，农业科技成果突出。

在此基础上，2020年，深圳市市场监管局等部门大力培育“圳品”品牌，目前，共有246个“圳品”贴标上市，基地覆盖全国15个省、50余个市县，有效拓宽了深圳食品的来源，受到深圳市民青睐。

而在批发端，深圳市市场监管局则以市场整治示范点建设为重要契机，推动海吉星国际农产品物流园重点工作有效整合，着力“四个维度”，严把“四个关卡”，推动建设工作落地见效，实现园区经营及监管秩序双提升。该局与海吉星园区相关责任方加强沟通，及时增加食品供货量，有效打通了食品生产、供应、零售全链条，为食品稳定供应提供了保障。

截至2020年底，深圳市符合整改条件的255家农贸市场全部完成改造升级，全市农贸市场布局合理、清洁卫生、安全有序、配套齐全、管理制度完善、监管智慧化，为疫情防控工作提供了便利。

下一步，深圳市市场监管局将继续加强监管执法，全力做好常态化疫情防控工作，持续优化服务，推进各项政策措施落实落地，更好服务市场主体，激发市场活力，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务贡献更多市场监管力量。(许创业 本报记者 傅江平)