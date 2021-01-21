重庆市市场监管局督查食药和特设安全加大执法力度

近日，重庆市市场监管局组织食药检院和特检院相关专家，开展专项督查。

检查组一行深入长寿高新区凯年食品有限公司、凤城街道养老中心“寿星公馆”和长寿经开区映天辉氯碱化工有限公司等企业，对食品安全、冷链货物销售与储存、保健品销售、养老机构食堂卫生、氯碱化工生产安全、制氧工艺及安全等内容开展了深入调研和专项检查。

经查，部分企业在实验室换气通风、食品进货溯源机制、保健品规范销售、特种设备专项管理运营、重大安全事故应急机制建设等方面存在问题。

重庆市市场监管局相关负责人指出，特种设备安全和食品药品安全，是社会经济发展和稳定的重中之重，市场监管部门要加强日常巡查和专项检查，加大执法力度。元旦、春节双节期间，要加大对超市商场的教育引导，杜绝“先涨后降”“虚假宣传”“以次充好”“违规搭售”等套路式促销活动；要进一步落实企业主体责任，并建立完善突发事件、重大事故的应急反应机制，夯实安全基础。（傅智治 谢旺江）