石家庄：黄庄公寓集中隔离场所606套隔离房陆续交付使用

石家庄黄庄公寓集中隔离场所建设项目建设如火如荼。1月20日，606套隔离房陆续交付使用，记者对隔离房进行了实地探访。

该项目选址在正定与藁城交界的黄庄村南，属既有建设用地。随着形势任务变化，综合考虑场地条件和集约用地，项目实际占地658亩，建设规模由初定的3000套调整到4156套，总建筑面积约11.5万平方米。

下午4时许，在项目施工现场一区，工人师傅正在对线路逐条送电，调试用电设备，随着电力的畅通，一间间隔离房内的灯亮起。走进隔离房，记者看到，在约18平方米的空间内，淋浴房位于右侧，床上铺放好了被褥，桌椅、电视机、热水器、电水壶、空调、马桶、卫浴等设备已经安装到位。

据介绍，该批隔离房设计有三个特点：兼顾隔离功能和居住舒适，严格按照“三区两通道”“一人一间一卫”要求设计，配建供水供电通讯和污水处理、垃圾收集等设施，配备独立化粪池，具备独立消毒条件，配有WiFi设备；兼顾防疫要求和服务保障，配套1个服务保障中心、6座工作营，可以满足628名工作人员的工作生活和集中住宿要求，配备6座物资库及其他设施，可以保障正常运转；兼顾应急需要和长远使用，将来稍加改造就能用作长租房、企业员工宿舍或高校人才公寓使用。

市住建局相关负责人表示，目前，项目参建人员约6000人，现场机械设备500余台（套），各施工单位克服困难、通力协作，建设者不畏严寒、奋勇争先，各项工程正按照计划有序推进。606套隔离人员居室和必要的配套设施正陆续交付。（记者 冯月静）