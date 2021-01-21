河南济源示范区：保障疫苗接种安全

近日，河南省济源示范区市场监管局组织执法人员依法履行药品监管职能，深入该区4个定点接种门诊，对首批购进的600支新冠肺炎疫苗进行了监督检查。

据济源示范区相关负责人介绍，为了加强联防联控，确保新冠肺炎疫苗质量安全，积极推进示范区重点人群新冠肺炎疫苗接种工作，自1月4日起，该区市场监管局组织执法人员对济源市疾控中心和4个定点接种门诊首批购进的600支新冠肺炎疫苗进行了监督检查。主要检查内容包括疫苗冷链储存、运输、配送等重点环节，疫苗供货方资质、检验报告书、冷链运输等各项记录，以及疫苗追溯体系等内容。督促相关部门依职责履行质量安全责任，严格规范疫苗储存、运输、管理，保证疫苗质量安全和流通秩序，确保不发生系统性、区域性风险。同时，还督促各接种单位建立疫苗安全事件处置机制，制定新冠肺炎疫苗安全事件应急处置预案，防范新冠肺炎疫苗安全事件，切实保障公众接种新冠肺炎疫苗安全。

济源示范区相关负责人表示，新冠肺炎疫苗关乎人民群众生命健康安全，监管工作丝毫不能马虎。区市场监管局将密切关注冬季疫情防控形势变化，继续加强新冠肺炎疫苗质量安全监管，严格督促落实疫苗管理规定，切实保障人民群众生命安全。（陈建庄 记者孙中杰）