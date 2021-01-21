贵州省贵阳市市场监管部门对“蓝色香葱”进行排查研判后明确 危害风险较低

近期，网传从云南某地流入贵阳市场的“蓝色香葱”引发消费者关注。这种蓝色物质究竟是农药残留，还是有毒有害物质。近日，笔者走访了贵州省贵阳市市场监管局，详细了解相关情况。

据悉，相关媒体报道后，贵阳市市场监管部门迅速组织全系统对“蓝色香葱”进行排查，并责令立即暂停销售，同时委托省检测技术研究应用中心，在云岩区、观山湖区等农贸市场抽取20个香葱样品进行专项检测，并召开食品安全风险分析研判会议，对附着在香葱上的蓝色物质存在原因及危害风险进行分析。

20个香葱样品检测报告显示，6个样品（纸巾擦拭无色）检测出来的铜含量为0.456mg/kg-0.689mg/kg，含量值与香葱自身营养成分相当；其余14个样品（纸巾擦拭有蓝色物质）铜含量达1.23mg/kg-3.68mg/kg，含量值高于香葱自身营养成分（营养成分来源：《中国食物成分表》），可能使用波尔多液。另外，此20个样品均未检出咯菌腈、四聚乙醛、果绿色（复配着色剂）等成分。

根据检测报告，专家明确，香葱上的蓝色物质是波尔多液残留物，危害风险较低，市民不用谈“葱”色变。

据检测技术研究应用中心专家李占彬介绍，波尔多液是应用历史最长的一种保护性杀菌剂，其对人和畜低毒，能促使作物叶色浓绿、生长健壮，100多年来在世界上广泛应用。

根据《WS/T 578.3-2017中国居民膳食营养素参考摄入量第3部分：微量元素》建议，铜的摄入量最大耐受限值为8.0mg/d，此次送检的20个香葱样品按每日铜含量来源只从香葱中摄入计算，需食用2.17公斤香葱才能超出铜的每日最大耐受限值，与实际消费和日常食用量相差甚远。“硫酸铜易溶于水，市民只要将香葱用自来水冲洗两三遍，就能去掉残留物，不会给健康带来问题。”

随后，笔者走访了贵阳市卫生健康局，详细了解“蓝色香葱”是否存在造成消费者身体伤害的情况。“目前，没有收到因食用‘蓝色香葱’出现身体不适症状的病例报告。”该市卫生健康局应急处相关负责人陈刚说。

贵阳市农业农村局相关部门负责人肖淑良表示，贵州各地正按照省农村农业厅的统一部署，对香葱生产基地进行安全隐患大排查，暂未发现有喷洒波尔多液的现象。

目前，贵阳市市场监管部门、农业部门、卫生健康部门联合开展相关调查工作，强化食用农产品从种植、加工到销售的全链条监管，让市民买得放心、吃得安心。(李 嘉)