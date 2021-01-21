山西全省药品零售企业暂停销售退热药品

山西省新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室日前下发通知，要求在疫情防控期间全省药品零售企业暂停销售退热药品。省药品监督管理局就加强退热药品销售管控工作做出安排，要求各级药品监管部门落实属地监管责任，督促辖区内药品零售企业自接到通知起，立即暂停向公众销售退热药品。

按照工作完成时限，全省各药品零售企业已于1月15日12时停售退烧药，引导发热患者到指定医疗机构科学就诊。

药监部门还要求药品批发企业立即暂停向本省药品零售连锁总部、单体药店销售退热药品；药品零售连锁企业总部暂停向所属门店配送退热药品。1月16日12时前，药品零售企业退热药品清点下架，原渠道退回或就地封存，所有封存药品要登记造册、汇总上报。疫情防控工作销售监测哨点药店要做好除退烧药品外止咳药品、抗菌药品及抗病毒药品的销售监测，对异常销售情况及时预警，并上报同级防控办。

药品经营企业须如实上报封存药品信息，发现上报数据信息不真实，出现漏报、瞒报，或违反本通知要求继续销售的，一律按违反《药品经营质量管理规范》相关规定处理，企业列入2021年重点监管名单。（记者秦海峰）