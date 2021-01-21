新年抽签，你抽的可能是碗鸡汤

心理话

每到新年，在微信朋友圈，常能看到有人分享新年抽签结果，例如“点击、分享就能看到牛年运势”等，参与这类活动的人不在少数。那么，喜欢抽新年签的人都是什么心理？为什么明知抽签结果只是娱乐，还年年乐此不疲？

新年抽签可缓解存在焦虑

新年签涉及的关键词——健康、财富、姻缘等，反映了人们内心的渴望。假如抽到了这样一个签：“2021年新年签：健康好运来。健健康康才是最重要的，2021年你会有福报哦”，这个好彩头也许能让抽签者相信，新的一年自己在身体方面可能不错。新年签里的吉祥话，就像一碗暖暖的心灵鸡汤，抚平人们的焦虑、不安，给人们带来希望、慰藉。

那么，为什么新年抽签能抚慰人心？

美国存在主义心理学之父罗·洛梅提出，有一种焦虑是每个人都无法避免的，那就是存在焦虑。只要人活着，这种焦虑就不可避免，只是每个人的焦虑程度有所不同，应对焦虑的方式也各式各样。而抽新年签，便是人们缓解存在焦虑的一种方式。

那么，什么是存在焦虑呢？

通俗来说，存在焦虑是指人们担心生病、意外、死亡、贫困等不可控的情况发生，担心自己的社会地位发生变化、事业发展遇到阻碍、个人价值不能实现等。

未来的不确定性，是造成存在焦虑的原因之一。由于人们不知道新的一年会发生什么：身体是否健康、家人是否平安顺遂、事业能否突破……因此，人们希望能从抽签中得到答案，来应对不确定性带来的焦虑。新年签中的祝福语，给抽签者带来了一种确定感。例如，当抽到“2021年新年签：暴富。据预测，今年你的财运会特别旺，最适合赚它几个亿”，即便抽签者知道这不可能实现，但“未来会有好事发生”的信念或许能在他心中产生，使其心情愉悦、斗志满满。

流行背后是看不见的社交需要

除了缓解焦虑，新年抽签流行还有一个重要的原因——它满足了人们的社交需要。美国著名人本主义心理学家马斯洛提出了需要层次理论，他认为人的需要由生理需要、安全需要、爱和归属感需要、尊重的需要、自我实现的需要这5个等级构成。每个人都有这些基本需要。

新年签之所以年年在微信朋友圈刷屏，正是由于它满足了归属感和尊重这两个重要的社交需要。什么是归属感呢？归属感也被称为隶属感，它代表着“我隶属于某个群体，我不再是孤独无助的个体，群体让我感到更安全、更有力量”。试想一下，新年伊始，你是不是也很想跟他人分享自己的新年感受，很想跟他人一起辞旧迎新？新年签的出现，便提供了一个载体，它承载了人们对归属感的需要。跟朋友一起玩新年抽签，就好像跟大家在一起过新年一样。每年抽新年签，这种群体仪式有效地缓解了人们的孤独感。加上“大家玩，我也要玩”的从众心理，让越来越多的人参与到新年抽签的活动中去。

此外，新年抽签还满足了人们希望被尊重的需要。我们看到新年签的内容都是非常积极正面的，比如“健康”“财富”“勇敢”“乐观”等，消极又负面的下下签比较少见。人们把抽到的新年签分享到朋友圈，其实是在展现自己积极正面的形象，展示自己会拥有一个美好的未来，这有助于人们在社交中获得他人的欣赏和尊重。其实，除了新年抽签，性格测试、运势测试、星座测试隔段时间就会在朋友圈中流行一阵，都是一样的道理。

通常情况下，有两类人比较容易受到新年签内容的暗示。一类是性格具有“易受暗示性”的人，这类人往往缺乏批判精神，倾向于全盘接受外界看法。他们顺从性高，易受情绪驱动，且通常不够自信，更容易迷信权威或某些神秘力量。另一类则是想改变现状又无能为力的人，他们深陷困境的泥潭，这时一些积极的暗示，能够给予他们力量，帮他们缓解焦虑，使其获得走出困境的信心。

新年签能让人们获得安慰和信心，若能借助这一积极暗示，激发抽签者用行动去改变现状，当然很好。不过，大家也要保持警惕，不可过于迷信新年签中的内容，掉入一些不法分子设计的骗局里，在娱乐的同时，也要保护好个人信息。（国家二级心理咨询师 杨剑兰）