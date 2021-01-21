冬季养生吃什么？萝卜粥消食化痰 辣椒抗寒护心脏

编者按：冬季，大家都会选择一些温补的食物来抵御寒冷。对此，专家提醒，不要因为气温下降盲目进补，应根据实际情况，因人而异选择清补、温补、小补或大补。那么，冬季养生应该怎么吃才好呢？

粮谷篇

冬季喝热粥是养生的一个好选择，能助消化，利补血，还营养丰富。

1.红枣芝麻粥：红枣芝麻粥由红枣和芝麻一起熬制，在冬季不但能帮助孕妇补铁，还能帮助老年人消化，让女性补血。

2.腊八粥：在北方有些地方冬季有熬腊八粥的习俗，用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、红豇豆、红枣等众多谷物熬制的腊八粥，营养丰富，有助于增加热量和营养。

3.小米麦仁粥：冬天的寒冷，会让很多有胃病的朋友感到不适。小米可养胃，麦仁有丰富的植物蛋白、矿物质等，喝点小米麦仁粥，对于冬季进补大有裨益。

蔬菜篇

冬季还要多食用蔬菜以解滋腻凉燥，达到养阴功效。

1.芹菜：芹菜不仅富含铁离子，且有降血压、清血脂的功效，中医认为其性凉，味甘无毒，能促进食欲，并且祛痰、降血压。

2.萝卜：俗话说得好：“冬吃萝卜夏吃姜”“冬吃萝卜赛人参”。在传统冬季养生中，吃顺应时令的食品最好，冬季正是吃萝卜的好时节，可清热生津、开胃健脾、顺气化痰。

3.白菜：民谚有云：“百菜不如白菜”“白菜豆腐保平安”。 大白菜性温味甘、入脾胃经，可温胃益气、驱寒防风，冬天天气干燥，多吃白菜有滋阴润燥、护肤养颜的作用。对于胃脘冷痛、腹部怕凉、小腹疼痛和排便不畅也有改善作用。更不要因为白菜帮口感没有菜心好就丢弃，其实它的营养价值丰富，爆炒或做馅都不错。

水果篇

从营养学角度看，水果富含多种维生素和矿物质，这些营养成分有益于延缓衰老，预防癌症，而且能够清热解毒、清血抗氧化，维护身体健康。

1.梨子：中医认为，梨有生津止渴、清热降火等功能，最适宜于冬季发热和内热的病人食用。然而冬天直接吃梨过于寒凉，可以和桂圆、红枣枸杞等炖糖水来喝。

2.苹果：俗话说，“一天一苹果，医生远离我”。苹果可补脾气、养胃阴、润肺悦心，被称为心血管的健康保护神。而且苹果与百合、枸杞还有银耳一起炖，不仅可去除寒凉，还有滋补功效。

3.猕猴桃：猕猴桃因维生素C含量极高，所以被誉为“维C之王”。其丰富的膳食纤维能促进心脏健康，帮助人体消化和促进微循环，提高免疫力；同时也具有生津润燥，解热除烦的良好功效。

4.葡萄：葡萄可益气生精，能补益肝肾。

肉类篇

冬季人们惯吃姜母鸭、羊肉炉、山药炖排骨等药膳来补中益气，滋阴补阳。但吃太多肉会给消化和代谢器官增加负担，所以要合理膳食。少吃肥肉，可选择一些易于消化吸收且脂肪含量较少的禽肉、鱼肉和羊肉。

1.羊肉：羊肉性温热暖胃，且脂肪和胆固醇也比猪肉和牛肉少得多。中医认为，羊肉性热、入脾肾经，有温肾助阳、强腰健骨、补益精血的功效。

2.鸽子肉：俗语说“一鸽胜九鸡”，可见鸽子肉的营养价值非常高。在最冷的时候，喝两碗鸽子汤护肝补肾，益气补血，可以抵御“三九天”的冬寒。

3.鱼肉：鱼肉不仅营养丰富且脂肪含量极低，其蛋白质含量是猪肉的2倍，且易被人体吸收。冬天的鲈鱼肥腴可人，其含有丰富易消化的蛋白质、脂肪、维生素B2、尼克酸、钙、磷、钾、铜、铁、硒等，中医认为其性温味甘，有健脾胃、补肝肾、止咳化痰的作用，所以冬日可以多炖点滋补的鱼汤。

配料篇

冬季养生除了吃蔬菜水果外，这些配料也是养生不错的补充，它们不仅有助御寒保暖，还有独特的保健功效。

1.生姜健胃促消化：生姜性温味辣，除含有姜醇等挥发物，还含有姜辣素、维生素及少量矿物质。有研究表明，姜辣素有助增强血液循环、刺激胃液分泌、兴奋肠道，从而起到促进消化、健胃、增加食欲的作用。

2.辣椒抗寒护心脏：辣椒的主要辣味物质为辣椒素，它可以帮助人体抗寒抗潮，降低心脏病及动脉粥样硬化风险。此外，辣椒还可预防癌症、延缓衰老，特别是红辣椒在民间更是享有“红色药材”的美称。

3.花椒除湿又止痛：花椒性温味辛，含柠檬烯、花椒素、不饱和有机酸和挥发油等成分。它具有温中健胃、散寒除湿、解毒杀虫、理气止痛的作用。现代药理研究发现，它还有一定的局部麻醉功效，对各种杆菌和球菌有明显抑制作用。

4.大葱温中祛寒：大葱味辛，性温，具有发汗解表，温中祛寒的作用。可用于外感风寒，发热寒战，头痛鼻塞，咳嗽，咳白痰，胸闷气短等呼吸道症状。（资料来源：生命时报、中国妇女报）