重庆医科大学附属第一医院：党建引领公立医院高质量发展“内生动力”

重医附一院党委坚持以人民为中心，全面加强党的领导，以党的政治建设为统领，坚持党建品牌建设，坚持党建与业务深度融合，创新实施“六大工程”，坚持党管人才原则，“三个主战场”抗击疫情，确保人民健康利益，推动医院医疗、教学、科研、人才和管理全面高质量发展取得显著成效。

一、全面加强党的领导，为建设发展提供坚强政治保障。医院坚持把政治建设放在首位。认真贯彻落实中共中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》要求，制定了《医院章程》，重新修订了《党委会议事规则》《院长办公会议事规则》等，不断健全领导体制和决策机制，落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，为促进医院管理、医、教、研及疫情防控提供坚强政治保障。

二、坚持党建与业务深度融合，推动医院高质量发展。医院党委坚持一年一个主题，一年一个重点。2018年主题是“党建融入业务，确保群众健康利益”，2019年“实施健康中国，推进‘六大工程’”，2020年“坚持以人民为中心，卓越创建西部医学中心”。2018年医院党委创新提出实施“六大工程”发展战略，即一是学科提升工程，二是人才培养工程，三是精细管理工程，四是基础质量工程，五是行风建设工程，六是信息优化工程。“六大工程”抓住了医院发展的关键和本质，对提升医院整体实力发挥了重要作用，受到了国家卫健委、重庆市卫健委及业内专家高度评价，并取得了一系列显著成效。医院以实施“六大工程”为基础，以党建融入业务为特色，以强化内涵建设为核心，明确提出“四个坚持”，即：坚持党建工作与医院“六大工程”相结合；坚持创党建品牌与抓基础质量相结合；坚持抓主题党日与强党性教育相融合；坚持抓行风建设与发挥先进性相结合，推动医院各方面顺利发展。

三、提高党管人才水平，发挥高端人才作用。医院坚持党管人才原则，完善党管人才领导体制，把党管人才原则贯穿于改革发展的全过程和各环节。医院创新人才评价激励机制，打造高层次人才队伍。一是注重“人才建设”和“学科建设”同步。“学科提升工程”和“人才培养工程”并重发展，明确了人才引领发展的战略地位。医院编制了学科和人才发展中长期规划，制定了十年学科建设和人才培养目标，计划10年内建设一批全国知名的学科带头人、亚专业领域有重要影响的学术带头人、优秀青年科技拔尖储备人才，积极推进人才结构战略性调整。二是创新“学科评价指标”和“人才评价指标”同步。医院在实施人才培养和学科提升工程中，创建了有史以来最完整的学科建设评价指标体系，同时把党风廉政建设、医德医风建设作为重要评价内容。三是注重“学科创新基金”和“人才创新基金”同步。医院对学科建设和人才建设均采取分层次差异化发展策略，设立“学科创新基金”和“学术带头人储备人才基金项目”等，支持培养一批优秀年轻人才，成长了一大批优秀医学人才，为疫情防控提供了强大人才支撑，成为前方后方抗疫硬核力量。

四、创新开展党建品牌建设，全面提升医院服务水平。医院坚持开展党建品牌建设，推动党组织向贴近患者服务的最基层延伸。一是创新性开展“不忘初心，牢记使命，敬佑生命，四好创建”党建品牌建设。即做一名好医生，精益求精，救死扶伤; 做一名好老师，言传身教，为人师表; 做一名好护士，五心护理，人文关怀; 做一名好干部，敬业务实，敢于担当，并细化落实到医疗、教学、科研及管理工作中。二是创新开展“‘三个一’春天行动”党建品牌建设。即坚持以人民为中心，向白求恩学习，对病人像春天般温暖，对技术精益求精，对工作极端负责任。“三个一”即医患沟通多说一句话，合理诊疗多把一次关，关爱患者多尽一份心，为患者提供暖心医疗服务。为使医改攻坚更有“深度”、政策落地更有“力度”、为民服务更有“温度”，医院党委开展了“我为党旗添光彩，医改攻坚当先锋”活动，开展“学习钱惪院长精神，大医精诚名师典范”活动，成立“党员教授志愿者服务队”和“夕阳红”南丁格尔志愿者服务队，为病人提供有温度的医疗服务。

五、党建优势转化为硬核力量，“三个主战场”抗击疫情获表彰。新冠肺炎疫情发生后，重医附一院党委勇于担当，靠前指挥，科学防控，精准施策；第一时间选派5批医疗队共209人奔赴湖北武汉和孝感；第一时间组织“我是党员、我先上”共产党员突击队；第一时间在前线使用ECMO技术抢救新冠肺炎危重患者，并开通重医附一院与湖北前线远程会诊。医院在驰援湖北前线、重庆抗疫一线、后方日常诊疗三个“主战场”同时发力，实现了医院党委提出的“严防控，精救治，打胜仗，零感染”的目标，前线无一名医疗队员感染、后方无一例患者院内感染、医院无一名工作人员感染，全体援鄂队员一个不少健康回家。医院党委既着眼全局，又立足细节，既统筹前方又兼顾后方，既全力以赴疫情防控，又稳步推进日常诊疗。

六、以党建为引领，推进医院高质量发展成效显著。医院在党的建设、科技创新、学科建设、人才队伍建设、科学管理等各方面都获得重大突破：医院连续产生了党的十八大、十九大代表、南丁格尔奖章获得者、长江学者青年学者、国家优青等一大批党内优秀党员干部。2017年眼科杨培增教授团队以第一完成人荣获国家科学技术进步二等奖；谢鹏教授团队以第二完成人获国家科学技术进步二等奖；2019年神经内科王学峰教授团队获教育部科学技术成果一等奖，神经内科谢鹏教授团队获中华医学科技奖医学科学技术一等奖；2019年医院获得重庆市科技进步一等奖4项、二等奖2项、三等奖3项，是历史最好成绩；2018-2020年9月重医附一院新增省部级以上人才157人次，新增国家级中青年人才称号10人次；新增中华医学会、中国医师协会二级分会会长、副会长7人。2020年神经内科谢鹏教授荣获第二届全国创新争先奖。2020年，医院在国家卫健委首次对全国1289家三级综合医院绩效考核中排名第39位。2020年，医院荣获“重庆市脱贫攻坚先进集体记大功”奖励。2020年医院成功创建“全国文明单位”。（重庆医科大学附属第一医院供稿 案例号：363104704）