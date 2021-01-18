新疆医科大学第二附属医院：以“实干”持续提升医疗服务 促医院高质量发展

新疆医科大学第二附属医院在新时代医院高质量内涵式建设发展中，将持续提升医疗服务，推进内涵发展、改革创新，向着“强而精”的发展定位，在质量立院筑品牌、一流服务树口碑、人才强院谋创新、特色专科提内涵、管理治院促规范、文化育院聚人心上下功夫，通过不断优化就医流程，加强医疗质量管理，深化优质护理服务，规范重要用药使用和管理，加大传染病疫情监测……多措并举，持续提升医院的整体医疗服务能力，向着高质量内涵式发展迈进，有效提高了各族患者的就医获得感和幸福感。

提升实力，保障患者各种诊疗需求

新疆医科大学第二附属医院领导班子始终认为，作为一家省级综合三甲医院，就该充分发挥医院在该区域内的医疗、康复与保健功能，保障患者各种诊疗需求。因此，不断提升医院高质量内涵式发展进程。

工欲善其事，必先利其器。依托新疆医科大学脑科临床诊疗中心，医院神经内科开设脑血管病病区、神经变性及神经免疫病区、神内三病区（帕金森及运动障碍、临床心理）和神内四病区（癫痫及肌病、康复）四个病区；神经外科开设颅内肿瘤、脑血管病、神经介入和功能、脑性瘫痪四个病区；医院成立神经调控中心，将神经内外科融合组建MDT团队，提高诊疗水平，获批为新疆神经系统疾病临床医学研究中心，新疆神经系统疾病研究重点实验室获批为新疆重点实验室。

与此同时，医院与湘雅医院签订“共建新疆维吾尔自治区神经疾病区域医疗中心”框架协议，稳步推进神经疾病区域医疗中心建设。另外，医院与14家地州医院建立医联体协作及神经诊疗中心建设专科联盟，又新加入国家老年疾病临床医学研究中心（湘雅）老年综合评估协同创新联盟、国家老年疾病临床医学研究中心（四川大学华西医院）。为加强学科队伍建设，医院设置“蒋雨平教授工作站”、“青年长江学者”“李吉教授工作室和实验室”，大力支持人才培养，促进神经脑科诊疗中心建设，组织专家对心胸外科、神经外科、运动医学科、康复医学科、神经内科、普外科、医学影像科7个新疆重点专科进行中期评估，提出整改和发展意见，并稳步实施《人才队伍建设管理办法》，遴选出10名卫生技术系列学科带头人，逐步形成合理的学术队伍。

强专科，筑品牌。医院五大中心建设初见成效，国家级高级卒中中心和国家级胸痛中心认证并挂牌，院内静脉溶栓DNT时间最快3分钟，院外静脉溶栓DNT时间最快19分钟，动脉取栓最快时间21分钟，处于国内领先水平，逐步形成新疆神经脑科中心品牌。

一年来，医院开展了神经肌肉活检，肌电、超声引导下肉毒毒素注射治疗等新技术新项目；成功开展首例儿童DBS手术，标志着医院儿童功能神经外科手术治疗达到国内先进水平，DSA复合手术室投入使用，疑难复杂重症抢救可进行一站式诊疗，开创了介入手术和外科手术联合、优势互补的临床治疗新模式。

完善内涵，全面提升医疗质量

所谓医院内涵就是要以人为本，凝聚人心，树形象、创品牌、练内功。新疆医科大学第二附属医院围绕现代医院管理制度，制定医院制度和医院章程修订实施方案，围绕25项重点工作，有序推进党的建设、医院发展、医疗服务、人才建设、专科学科发展和教学科研等各项工作，不断完善内涵建设，全面提升医疗质量。

医院严格落实18项医疗核心制度，充分发挥各专业委员会和住院总医师作用，实时督导监管，强化医疗质量管理，疑难危重占比36.82%，三四级手术率33.5%；开展硬脑膜动静脉瘘的介入栓塞治疗、甲状腺穿刺术等31项新技术、新项目；用好用足专家资源，对疑难危重患者、每位手术患者组织术前MDT讨论，有效提高诊治服务水平。

对标“医院感染控制质量考核标准”，严格对消毒隔离措施落实、医疗废弃物管理、院感病例上报、手卫生等工作进行考核。各科室修订维护路径模板，积极开展临床路径工作，目前全院28个专业进入临床路径管理，完成率90.52%，覆盖率54.12%，较去年同期增长15.18%。积极开展DRGS付费模式培训，推进按病种付费工作，加强医保工作的规范化管理，有效控制医疗费用。

培养人才，大力发展医院学科建设

人才是医疗事业发展的核心，医院发展从来离不开人才建设。医院启动“招才引智”工程，建立灵活的高层次人才引进机制和薪酬配套机制，在岗位聘任、职称评定、评优选先等方面向高层次人才倾斜；加大人才引进投入，在医科大学新校区集资10套公寓，营造栓心留人、筑巢引凤的人才氛围。充分发挥教学促进与教师发展中心作用，注重师资培训，邀请长江学者、国家、自治区级教学名师、教学能手开展专题培训，85名教授获得PBL授课资格。

同时，医院启动“带头人+团队+项目”模式，引入首都医科大学、中山医科大学和苏州医学院等院校的8名知名专家作为医院博士生导师，充实导师师资队伍。强化科研创新和临床能力分析；严格督促落实研究生临床能力培养工作。不断完善专业基地建设，成立全疆首个住院医师自我管理团队——住院医师委员会，继续推行住培导师制，规范学员管理，组织培训考核。

另外，医院充分发挥援疆专家作用，采取“一带二”双向选择模式重点培养受援科室骨干医师，实现“输血”与“造血”并举；举办“援疆干部讲坛”，鼓励援疆专家开展新技术、新项目，参与科室管理、巡回医疗和义诊等各类医疗活动，把理念留下来，把技术传下去。并利用援疆优势资源，带动医院科研工作，全年医院申报各级各类科研项目立项55项，获得专利7项，其中发明专利3项。

积极推进继续教育工作，申报立项国家级继续教育项目和省部级继续教育项目31项，申报并立项自治区卫生与健康适宜技术推广项目3项。通过人才、科研和学术等平台，大力发展医院学科建设，提升品牌影响力。

优化服务，持续提升医疗服务质量

医院的服务质量不仅仅体现在“治好病”，还要在服务方式、预防保健、设施环境、医疗费用等多方面、全方位让患者认可，不断提升患者就医体验。

为持续增强服务临床意识，举办院内管理培训班，提升各科室管理人员的综合素质和管理能力，切实增强运行效率；对工作人员进行礼仪培训，随时检查服务用语使用，杜绝生、冷、硬、订、推现象；窗口工作人员主动与病人交流，耐心向病人解释收、退金额，设立了专人监督和检查，主动发现问题，并及时解决；提倡“只跑一趟”的服务理念，后勤实施一站式服务，物资供应上收下送；改变工作作风，进加强行政服务临床效能，让信息“多跑路”，提高工作效率。

首先就是要有舒适的就医及办公环境。医院坚持“精致绿化、精品绿化”的原则，种植修补花草树木，提高绿化面积，形成春有花、夏有荫、秋有色、冬有景的美好院区，以不断创新医疗服务理念，全方位提高综合满意度成为临床和患者的坚实后盾。

为了医院高质量内涵式发展，牢固树立“以患者为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨，不断优化流程，提高患者就医体验，开通掌医系统，安装61台自助机，新增叫号系统、候诊椅和导医台，预约率达55%，提高服务效率和质量；按照内科、外科调整门诊布局，26个专业开展无节假日门诊；开设3个特需专家门诊，设置特需病房36间。

深化护理服务内涵，各科室积极开展多项优护举措及护理质量创新改进项目，如“一病一微”在患者健康教育中的应用，制作各种专科疾病微视频开展健康宣教，开展中药热奄包等中医特色护理服务，引导式教育在脑瘫患儿中的应用、海恩法则对ICU护理安全管理的应用等，确保优质护理服务病房覆盖率。

开展健康宣教工作，全年完成9.6万人次的计划免疫、健康宣教。不断提高基层公共卫生服务能力，完成2.1万人次全民健康体检，家庭医生签约率达65%；高度重视双向转诊工作，建立健全组织领导体系，加强双向转诊的管理。疫情期间，针对群众看病不便的问题，院领导带队分批次携“流动医疗队”“多学科医疗队”，根据患者需求针对性上门服务、送医送药、解读日常医疗保健和疫情防护知识，深入30余个社区服务患者378人次。

医院在医、教、研、管理内涵提升的同时，编织起医院精心打造的“健康网”，逐步形成了具有医院特色的服务模式，成为名副其实的“患者满意单位”。（新疆医科大学第二附属医院供稿 案例号：313104713）