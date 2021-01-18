新疆乌鲁木齐市友谊医院：多学科协作（MDT）诊疗模式助推医院学科发展

2020年5月20日下午，乌鲁木齐市友谊医院按照医院统一安排部署，由医务部组织，在医院远程会诊室开展心血管系统疾病多学科诊疗（MDT）讨论会。心内科、心胸外科、影像中心、介入科、超声科、心电图室等科室医务人员参加讨论会。会上，首先由心内科一病区医生对患者基本情况进行详细汇报，患者男性，56岁，主诉：胸痛4小时，近3个月来反复发作性心前区疼痛，心电图提示：Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段弓背向上抬高 、前臂导联广泛抬高，考虑下壁心肌梗死超急性期，经急诊介入治疗后，术后恢复良好。这位患者病情复杂、症状典型，通过讨论，各科室从不同的专业角度，对该病例进行全面评估，理顺了整个治疗过程中的难点、疑点，提升了全院医务人员对心脑血管疾病的诊治能力。这个患者入院第5天就好转出院了。患者及家属均满意，提升了我院心血管疾病的相关诊疗的能力。

2020年9月4日妇产科、普外科、泌尿外科、介入中心、重症监护室、影像中心、超声科、心电图，护理部在医院远程会诊室开展一高危孕妇多学科诊疗（MDT）讨论会。妇产科主任介绍病情，患者女，28岁，曾于5年前外院剖腹产生下一子。既往月经规则，末次月经期为2020年1月15日，停经34天自测尿妊娠呈阳性，13周左右时感下腹痛，且持续长时间站立、活动后腹痛加重，于2020年6月4日到外院检查，B超提示胎盘前置，遂转诊我院。结合本院检查，门诊拟“中孕、疤痕子宫、胎盘前置状态、胎盘植入”收治入院。产科B超考虑胎盘植入，侵入膀胱肌层不除外。结合相关辅助检查，诊断为：中孕；胎盘前置；胎盘植入；瘢痕子宫，并且合并膀胱植入，拟行经腹剖宫取胎术。患者手术风险极其大，手术中有发生难以控制的出血，甚至子宫切除、膀胱修补及输尿管损伤等可能。经介入科会诊建议患者行术前介入球囊放置或行子宫动脉栓塞术，但患者及家属坚决拒绝先行介入手术。联系泌尿外科、胃肠外科、重症监护室，术中必要时台上会诊协助治疗。若术中术后出现大出血、休克、多脏器功能衰竭需生命支持治疗，需转重症监护室抢救治疗。讨论结果为：即先行剖宫取胎，力求止血保子宫，但做好全子宫切除和膀胱修复的准备，联系血站准备血源。术前再次向患者家属交代手术风险，取得知情同意。本例抢救手术MDT治疗团队奋战历时12个小时，患者最终转危为安。以上病例只是我多院学科协作积极救治患者的缩影。

得益于以下三个方面：一是术前准备充分，以MDT模式进行了详细的术前讨论，充分估计了手术难度和风险，制定了详细的治疗方案，并与患者家属沟通充分；二是术中措施得力，沟通及时，临床科室和职能、医技科室密切配合，医务处积极应对协调，三是在术后，积极发挥综合医院抢救能力较强、经验丰富的优势，手术结束立即转入重症监护室继续进行积极治疗。多学科诊疗模式（简称MDT），是现代国际医疗领域广为推崇的领先诊疗模式。MDT在打破学科之间壁垒的同时，可以有效推进学科建设，实现医生、科室和医院的共同提高。国内很多大型医院早已打破以治疗手段分科的旧机制，建立起以病种为单位的“一站式”多学科诊治中心。实现各科资源和优势的化整合，提高诊治质量。降低医疗费用，大大改善患者就医体验。现代医学技术发展日新月异，特别是越大型的医院，其学科分类越来越细，出现更多的专科和亚专科。专科细分给患者带来专业诊疗服务的同时，也出现一些弊端。如不同专科的医生各自为战，他们往往只熟悉自己的专业领域，对其他领域不甚了解，这样显然不利于患者得到综合诊疗。MDT模式具有大限度减少患者的误诊误治，缩短患者诊断和治疗等待时间、增加治疗方案的可选择性、制定个性化治疗手段，改善预后，同时避免了不停转诊、重复检查给患者家庭带来的负担，从而提高患者满意度。我院在探索多学科协作，建立以病种为中心，会越来越成熟，经验越来越丰富，此种诊疗模式必将助推我院学科发展，造福患者。（新疆乌鲁木齐市友谊医院供稿 案例号：313104703）