天津滨海新区核酸检测人数超百万

新华社天津11月21日电（记者 王井怀 栗雅婷）记者从天津市滨海新区疫情防控指挥部了解到，截至21日18时，天津滨海新区完成核酸检测采样103.2万人，实开采样点2282个。

天津市滨海新区疫情防控指挥部副总指挥、副区长梁春早介绍说，在此次大规模核酸检测当中，天津市滨海新区按照相关要求建立指挥体系，设置了8个应急处置小组，全区核酸检测人数初步估计在260万人左右。

目前，共有7400余名医护人员和6000余名社区工作人员及志愿者参与到此次核酸检测工作当中，其中包含天津市其他区派出的支援人员6800余名，有效地保障了此次大规模核酸检测的顺利进行。

11月20日0-24时，天津市滨海新区新增5例新冠肺炎确诊病例。天津市滨海新区于21日开始，利用2至3天时间，对滨海新区全体居民进行大规模核酸检测筛查。