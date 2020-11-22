人民网·人民健康“人民健康社区”走进广州华南新城社区

11月21日，由人民网·人民健康主办的“人民健康社区”系列线下活动在广州华南新城社区举行。社区居民积极参与互动，现场气氛热烈。

为打造健康社区，提升全民健康素养，助力“健康中国行动”。人民健康社区”项目于2020年8月发起，以人民健康为中心，围绕疾病预防和健康促进，持续开展走进社区系列活动。本次走进广州华南新城社区活动特邀来自中华志愿者协会医疗专家志愿者委员会中山大学孙逸仙纪念医院内分泌内科实验室副主任任萌、中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科主治医师林刁珠、南方医院妇产科主治医师尹倩，到场为社区居民进行免费义诊。

（图为人民健康社区医生义诊现场）

本次活动得到益力多、景田百岁山、华大基因、养生堂、中国药材、生命阳光、煲葆宝汤、健林健康、大参林、香雪制药、久久畅、医见通互联网医院、汉光药业，以及和缓视频医生等企业支持，为现场居民发放惠民产品及体验。现场还有品牌健康知识分享、视频医生线上问诊体验、广场舞表演、健康市集活动等精彩环节。居民们在热烈的活动氛围中，感受到健康就在每一个人的身边。

（图为医生代表林刁珠为社区居民分享健康科普知识）

（图为活动现场表演）

（图为活动现场）

“人民健康社区”系列健康活动，以社区居民为核心带动社区家庭，旨在提高全民健康生活水平，实现家庭健康，助力全民健康。健康生活，是我们每个人的使命与职责。以守护连接你我，让健康触手可得！