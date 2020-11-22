我国农村养老床位达194万余张 388万城乡“三无”老年人纳入特困供养

本报北京11月21日电 （记者李昌禹）记者日前从全国农村养老服务推进会议上获悉：目前我国农村地区已有养老机构2万多家，养老床位194万多张，全国388万城乡“三无”老年人纳入特困供养。

党的十八大以来，我国农村养老服务基本形成了以家庭养老为基本方式，以特殊困难老年人为服务保障重点，以互助养老服务为创新方向，面向全体农村老年人不断拓展服务的发展格局。全国农村地区目前已有养老机构2万多家，幸福院、颐养之家等互助养老设施10.8万个，初步构建多层次服务网络；实施社会服务兜底工程，388万城乡“三无”老年人纳入特困供养，实现应养尽养，1335万经济困难老年人纳入农村低保；实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，农村敬老院法人登记率从不到75%提升到超过90%；全国基本建立农村留守老年人关爱服务体系，搭建了信息管理平台，普遍实施了定期巡访。

当前还存在农村人口老龄化程度严重，家庭养老能力弱化，农民养老保障不足，农村养老服务设施不健全，养老服务运行可持续性和监管不足等问题。下一阶段，民政系统将巩固家庭养老基础地位，大力发展互助型社区养老服务，着力增强县级特困供养服务机构的失能照护服务能力。

《 人民日报 》（ 2020年11月22日 03 版）