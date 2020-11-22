小雪至宜冬藏 养生有八大要点

2020年11月22日（农历十月初八）小雪，全年第20个节气，冬季第2个节气，每年在11月22日或23日，当太阳达到黄金240度时，小雪节气到了，北方孟冬时期，开始要小量降雪啦。“小雪之日虹藏不见，又五日天气上腾地气下降，又五日闭塞而成冬。”描述小雪15天的气候。

《黄帝内经》：“春生夏长秋收冬藏”，“人以天地之气生，四时之法成”。小雪后天之阳气上升地之阴气下沉，阴阳不交，天地闭藏，大地不再有生气，一片封藏景象。气温骤降，结冰上冻。冬藏，如何养正气？（正气：维持人体各器官正常功能，正气存内邪不可干）。

“养正气离不开养血，血为气之母。养气血必补脾肾”。在小雪节气期间，建议人们做到以下几个方面：

饮食：（1）补肾汤：栗子、枸杞、核桃、百合、大枣、陈皮适量，可以根据个体体质可以加羊肉（体质偏寒），可以加老鸭（有滋阴作用）；可以加黄芪太子参老母鸡（健脾补气效果佳）。（2）多吃应季蔬菜水果：冬天经常吃火锅，但辛辣物、牛羊肉，在干燥的冬季更容易让人们出现辛燥的症状，比如口鼻干燥，易感冒、上呼吸道感染。所以多吃些白菜、豆腐、萝卜、藕片、银耳，滋阴润燥。多吃苹果、梨、香蕉、橙子，养阴润燥同时富含维生素。（3）黑色的食物补肾养气血：白菜炖豆腐（黑豆），黑木耳炒菠菜，腰果香菇炒西芹，黄芪莲藕黑豆牛骨汤，补肾粥（黑米、黑豆、黑芝麻、粟米、紫皮花生）。

运动：打太极拳、八段锦，至微微出汗，尤其是体质虚弱容易感冒之人，不可大汗淋漓而复感风寒。不建议早晚运动，气温低，太阳出来后阳气上升时运动，采集天地之精华。气为血之帅，正气充沛，血随气行，达于四末，表现面色红润手足温暖。

调情志：气温低情绪容易出现抑郁，要多听轻音乐，心胸开阔，与人为善，保持愉悦的心情。肝藏血，主疏泻，心情愉悦利于肝的疏泻收藏养肝血。

规律作息：“无扰乎阳，早卧晚起，必待日光”，小雪节气阳气比较弱，此时阳气是闭藏的，所以人也要随着阳气的闭藏而闭藏，不要扰动阳气，这时候夜晚比秋天要长一些，白天时间较短，所以人们要适应气候的变化，要等待到太阳出来的时候再起床，可以避免寒气的侵袭，保护人体的阳气。总之，要早睡晚起，保证充足睡眠，适寒温而早晚加衣，避风寒防感冒。

艾灸：补肾补气血：肾腧、脾腧、关元、涌泉、太溪、八髎，灸后多喝温水。

按摩：百汇、大椎、风池，增加正气，提高免疫力。

保持空气流通：早中晚开窗通风。

小雪益气养血膏：百合、大枣、枸杞子、黄芪、茯苓、白术、陈皮、砂仁、当归、川芎、白芍、生地、女贞子、旱莲草、桑葚、沙参、麦冬等根据体质辨证后选择适量熬制成膏，每天一勺，舌下含服。

（北京中医药大学东方医院血液科主任医师 丁晓庆）