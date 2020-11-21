人民网·人民健康 “人民健康社区”走进北京太阳园社区

2020年 11月21日，由人民网·人民健康主办的“人民健康社区”系列线下活动，再次于北京中关村太阳园社区启动。今日恰逢小雪节气瑞雪飞舞，居民们不惧寒冷闻讯前来。

为打造健康社区，提升全民健康素养，助力“健康中国行动”。人民网·人民健康“人民健康社区”项目于2020年8月发起，以人民健康为中心，围绕疾病预防和健康促进，持续开展走进社区系列活动。本次走进北京太阳园社区活动特邀来自中华志愿者协会医疗专家志愿者委员会中日友好医院药学部主任药师杨淑桂、北京朝阳医院肾内科主任医师孙芳、中日友好医院骨科副主任医师王立强，到场为社区居民进行免费义诊。

（图为人民健康社区医生义诊现场）

本次活动得到伊利、王守义十三香、养生堂、大蜜健康、九阳豆浆、燕京纳豆、百消丹、生命阳光牛初乳粉、煲葆宝汤、美年国和、小蜜蜂社区团购，以及和缓视频医生等企业支持，为现场居民发放惠民产品及体验。现场还有品牌健康知识分享、视频医生线上问诊体验、广场舞表演、健康市集活动等精彩环节。居民们在热烈的活动氛围中，感受到健康就在每一个人的身边。

（图为活动现场健康知识科普）

（图为活动现场表演）

（图为活动现场）

“人民健康社区”系列健康活动，以社区居民为核心带动社区家庭，旨在提高全民健康生活水平，实现家庭健康，助力全民健康。健康生活，是我们每个人的使命与职责。以守护连接你我，让健康触手可得！