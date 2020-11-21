陕西无新增新冠肺炎确诊病例 当前隔离密切接触者339人
人民网西安11月21日电 据陕西省卫健委消息，11月20日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至11月20日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。
11月20日0-24时，无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者，确诊病例治愈出院2例，无症状感染者解除医学观察2例。截至11月20日24时，累计报告境外输入确诊病例245例，出院204例，在院41例。累计报告境外输入无症状感染者149例，转为确诊病例9例，解除医学观察123例，尚在医学观察的无症状感染者17例。
当前全省隔离密切接触者339人，均为境外输入。
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国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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