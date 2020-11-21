北京医学会联合国糖尿病日公益活动在京开展

2020年11月13-14日，由中华医学会北京分会（北京医学会）、北京医学会糖尿病学分会、北京医学会糖尿病学分会社区糖尿病管理学组共同组织的“北京医学会联合国糖尿病日公益活动暨北京医学会名医进社区系列活动”在全市各社区卫生机构陆续开展。

联合国糖尿病日由世界卫生组织和国际糖尿病联盟于1991年共同发起，定于每年的11月14日，其宗旨是引起全球对糖尿病的警觉和醒悟，开展全球范围内的糖尿病宣传教育活动，唤起公众对糖尿病的认知，动员社会上的各方力量防治糖尿病。2020年联合国糖尿病日的主题为“护士与糖尿病”。

本次系列活动涵盖东城区第一人民医院、东坝社区卫生服务中心、朝阳门社区卫生服务中心、体育馆路社区卫生服务中心、天坛社区卫生服务中心、天竺社区卫生服务中心、高碑店社区卫生服务中心等7家社区卫生机构。各社区结合实际情况，通过名医义诊、健康咨询、健康讲座、高危因素筛查等各种形式开展活动。在社区中心、广场、公园等公共场所，对广大公众进行测血糖、量血压、疾病问诊，讲解血糖仪规范使用等，推广糖尿病防治知识，传递健康生活理念。

其中，东城区第一人民医院还利用自身医联体组织优势，邀请北京医院内分泌科、血管外科、营养科、药学等多学科专家参与义诊，邀请潘琦开展题为《警惕糖尿病设下的“十面埋伏”》的专题讲座。活动特别邀请了内分泌科护士，旨在确保高危人群得到及时干预、患者得到及时治疗、减少并发症的发生发展、预防糖尿病的发生。

除了针对大众开展糖尿病日相关活动外，东坝社区卫生服务中心还组织社区医务工作者以“糖尿病”为主题的健康教育宣讲大赛。天竺社区卫生服务中心还组织社区居民进行毛巾操，倡导定期规律运动，保持健康生活方式。