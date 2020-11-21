高瓴张磊：技术改变世界 设计塑造世界

11月20日，在上海展览中心举行的“上海设计之都十周年”主题活动开幕式上，高瓴创始人兼首席执行官张磊，与上海市经济和信息化委员会、上海市教育委员会和上海市虹口区人民政府相关负责人一起发布了“上海创新创意设计研究院”，并在之后的特别致辞中宣布，将在上海发起筹办一所培养AI时代设计人才的专门学院。

据悉，筹建中的设计创新学院，将立足引领未来的使命和愿景，定位人工智能时代的创新设计，通过政府、产业、学界的合作，拥抱最新科技前沿。

“设计创新不仅仅是产品创新。”张磊认为，“而是包含从产品到服务、运营、流程以及企业自身组织形式的全价值链的迭代。”他以零售业为例，讲述了产业设计如何驱动一个商业生态的百年流变，并进一步提出，设计驱动是经济发展的高级阶段。当我们走过规模供给，进入到以体验服务供给的新阶段，设计就成为推动产业经济发展的核心力量之一，其背后的本质是人们对美好生活的向往。人们追求美好向往的脚步不停，创造美好的设计创新，也就是无所不在的。相应地，未来的设计创新学院将是一所政府重点支持，产业深度参与，兄弟院校等社会力量共同推动的创新型学府。它将融入城市、社区和产业，“哪里有需求，哪里就有设计学院”。“技术改变世界，设计将塑造世界。”张磊说。

在谈到学院人才培养的目标时，张磊介绍，未来这座设计创新学院将成为世界上第一个能同时综合运用和交叉融合“艺术”、“理工”、“商科”三大学科发展引擎，具有人工智能时代特征的设计学院，其设计创新人才特质将具备“DESIGN”的特点，兼具“梦想（Dream）” 、“同理心（Empathy）”、“技能（Skill）”、“创造（Innovation）”、“天才（Genius）”、“叙事（Narrative）”等复合、跨学科素质。

“我们想培养的是创造未来的魔法师、未来世界的梦想设计师。”张磊强调。