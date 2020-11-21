防范进口冷链食品传病毒 疾控提15条食用建议
编者按：近日，海关总署会同交通运输部、国家卫生健康委、市场监管总局等部门研究制定了《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》，方案指出，为扎实推进新冠肺炎疫情防控工作，在做好进口冷链食品新冠病毒检测工作的基础上，充分发挥消毒对新冠病毒的杀灭作用，有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品（含食用农产品）输入风险。
冷链食品，是指采用冷冻、冷藏等方式加工，产品从出厂到销售（包括装卸、运输、贮存）的各个环节始终处于低温状态的食品。冷链食品成为了我们不能或缺的食品。常态疫情防控下，如何即能防止新冠病毒，又能收获美味满足味蕾需求？上海疾控从选购到储存提供了15条建议。
选购
1.要去正规超市或市场选购冷链食品，要关注食品产地、来源、进口食品检疫等相关信息，可要求查看已消毒证明。
2.选购冷链食品时应正确佩戴口罩，避免徒手接触食品及包装表面，建议使用一次性手套挑选冷冻冰鲜食品。随身携带小包装免洗洗手液或酒精棉球、棉片，用于购物后手部和物体（手机、钱包等）表面消毒，有条件的用流动水+肥皂/洗手液清洗双手。
清洗加工
3.不要在水龙头下直接冲洗生的肉制品，防止溅洒污染。可用浸泡搓洗方式。
4.切割冷链生鲜食材时，建议正确佩戴一次性医用口罩和一次性手套；尽量避免大力劈、剁等切割方式，以防喷溅，如有必要可佩戴护目镜及防水围裙。
5. 接触了生鲜食材，避免用手直接接触口眼鼻。
6.处理完毕后，要使用流动水+肥皂/洗手液洗手至少20秒，最好能按照“七步”洗手法规范洗手。洗手后才能接触直接入口食物和直接入口食物用的容器和刀具、砧板等，避免交叉污染。
7.厨房要保持通风，建议对厨房的台面和其他物体表面经常清洁并擦拭消毒；餐炊具要经常高温消毒处理，最简便的方法就是煮沸消毒；台面可用含有效氯（溴）500 mg/L的消毒液进行喷洒或擦拭，作用20分钟后清水擦拭干净即可。
8.要做到生熟分开，处理冷冻冰鲜食品所用的容器、刀具和砧板等器具应单独放置，要及时清洗、消毒，避免与处理直接入口食物的器具混用，避免交叉污染。
烹调食用
9.烹调食用冷冻冰鲜食品时应烧熟煮透，尽量避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用海鲜食品。
10.提倡分餐、使用公勺公筷，减少交叉感染风险。
11.经冰箱冷藏后的剩余食物，要彻底加热后才可食用。
储存
12.生、熟食物分层、分隔存放。
13.建议尽量去除食材原外包装，按需要将食物分割成小块、单独包裹放入冰箱，防止原外包装污染冰箱。原外包装放入垃圾袋后扎紧，安全丢弃。
14.对于不能去除的原外包装，建议用84消毒剂与水1:99稀释后或乙醇含量为70%-80%酒精，擦拭物体表面2遍，84消毒液作用15分钟，酒精作用5分钟以上。使用酒精时注意安全。
15.研究证实新冠病毒在-20℃的条件下仍可存活，建议每周对冰箱进行一次清理消毒。
疾控部门提醒，食用后一旦出现发热、腹泻症状，要及时到发热门诊就医，并主动告知食用时间、食品种类和食材来源等信息，以助诊治。
（资料来源：上海疾控中心微信公号）
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