中国残疾人康复事业取得巨大进步
本报北京11月20日电 （记者陈劲松）自2017年2月7日《残疾预防和残疾人康复条例》发布以来，残疾预防和康复纳入国家医疗卫生事业大局和“健康中国”战略，残疾人康复事业取得巨大进步。中国残联主席张海迪日前在中国残疾人康复协会第六届全国代表大会上作上述表示。
中国残疾人康复协会第六届全国代表大会日前在京召开。张海迪指出，5年来，康复协会发挥专业优势，在康复学术建设、人才培养、技术创新、知识普及、服务基层等方面作了很多卓有成效的工作，为推动残疾人康复事业发展做出重要贡献。目前，我国有8500万残疾人，4400多万失能和半失能老人，还有近3亿慢性病人，康复服务的需求巨大。康复是生命的重建，是残疾人和老年人最迫切的需求。
张海迪从建好康复大学、推动康复医学成为一级学科、加快康复服务标准体系建设、加强对基层康复服务的指导等四个方面提出了具体要求。
会议选举产生了康复协会新一届领导机构，首都医科大学宣武医院神经外科首席专家凌锋当选中国残疾人康复协会第六届理事会理事长。
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