国家卫健委：四项措施推动健康扶贫取得决定性成就

人民网北京11月20日电（董童）在今日国新办就推进健康扶贫和医保扶贫、确保贫困人口基本医疗有保障有关情况举行的发布会上，国家卫生健康委副主任李斌介绍，国家卫生健康委围绕基本医疗有保障的目标要求，会同国家医保局、国务院扶贫办等有关部门精准施策，合力攻坚，推动健康扶贫取得了决定性成就。

全面改善贫困地区医疗卫生机构设施条件，提升县域医疗卫生服务能力。将加强县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设、乡村医疗卫生机构标准化建设作为主攻方向，强化资金投入、项目建设、人才培养，补短板、强弱项，全面改善贫困地区医疗卫生机构设施条件，提升服务能力。开展三级医院对口帮扶，通过上级医疗卫生机构选派医生到乡村巡诊、派驻等方式，远程医疗覆盖所有贫困县并向乡镇卫生院逐步延伸，推动优质资源向贫困地区倾斜并逐级下沉，全面消除贫困地区乡村医疗卫生机构和人员“空白点”，实现每个乡镇和每个行政村都有一个卫生院和卫生室并配备了合格医生，贫困地区县医院收治病种中位数已达到全国县级医院整体水平的90%，服务能力得到跨越式提升。

因户因人因病精准施策，推动措施落实到人、精准到病。组织动员全国80多万基层医务人员全面摸清贫困人口患病情况，实施大病集中救治、慢病签约服务管理、重病兜底保障“三个一批”行动计划，对贫困患者实行分类救治，实行“及时发现、精准救治、有效保障、动态监测”全过程管理，全面实现了对贫困人口的应治尽治、应签尽签、应保尽保，有效减轻了贫困人口医疗费用负担，累计分类救治1900多万贫困患者。

强化健康危险因素控制，推动健康扶贫关口前移。坚持预防为主，聚焦重点地区、重点人群、重点疾病，一地一策、一病一方，实施地方病、重大传染病、尘肺病防治攻坚行动，贫困地区艾滋病高发态势得到全面遏制，结核病、包虫病得到全面控制并逐步消除，克山病、燃煤污染型砷中毒、血吸虫病病区县消除率达到100%，碘缺乏病、大骨节病、燃煤污染型氟中毒病区县消除率达到96%以上，尘肺病患者得到有效救治，一些长期影响人民群众健康的重大疾病问题得到有效解决，取得历史性成就。强化妇幼、老人等重点人群健康改善，深入开展爱国卫生运动和健康促进，贫困地区健康环境全面改进，群众健康水平明显提升，为全面推进健康中国建设奠定了基础。

统筹推进新冠肺炎疫情防控和健康扶贫。在疫情防控紧要关口，及时指导贫困地区基层广大医务人员转战疫情防控战场，充分运用健康扶贫工作过程积累的方法和经验，在较短的时间内，全面控制了疫情的扩散蔓延，实现了确诊病例和疑似病例的快速清零，推动将贫困地区新冠肺炎疫情影响降到最低，为快速复工复产、推进脱贫攻坚创造了有利条件。

“经过努力，健康扶贫攻坚任务接近全面完成，贫困人口基本医疗有保障全面实现，因病致贫返贫问题得到有效解决，累计使近1000万因病致贫返贫贫困户成功摆脱了贫困，为全面打赢脱贫攻坚战作出重要贡献。”李斌说。